Öğrencisi Tarafından Öldürülen Öğretmenin İsmi Okula Verildi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde dün, öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun ismi, okuluna verildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde dün, öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun ismi, okuluna verildi. Okula öğretmenin adının yazılı olduğu tabela asıldı.



Gebze İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde dün meydana gelen olayda, okulun müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu, odasında 11'inci sınıf öğrencisi F.Ç. tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Kuyucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ocak ayında arkadaşlarıyla kavga etmesi nedeniyle disiplin kurulu tarafından 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldığı açıklanan F.Ç. gözaltına alındı.



3 çocuk babası Necmeddin Kuyucu'nun öğrencisi tarafından öldürülmesi eğitim camiasını üzüntüye boğdu. Öğrencileri tarafından çok sevilen Kuyucu'nun ismi ise görev yaptığı okula verildi. 'Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi' yazılı tabela okula asıldı.



10 BİN KİŞİ YÜRÜDÜ



Acı olay nedeniyle okulların bugün tatil edildiği Gebze'de, eğitimcilere yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Gebze Eşref Bitlis Parkı'nda bir araya gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun, sendikanın şube başkanları, öğretmenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe sakinleri ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 10 bin kişi, öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun öldürüldüğü okula kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar 'Eğitimciye şiddete hayır' yazılı pankart ve dövizler taşıdı.



- Kocaeli

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