Öğrencisi Tarafından Öldürülen Öğretmenin İsmi Okula Verildi (3)
1 saat önce
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIÖğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun cenazesi okulunda düzenlenen törenin ardından Gebze Ahatlı Mahallesi'ne getirildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun cenazesi okulunda düzenlenen törenin ardından Gebze Ahatlı Mahallesi
'ne getirildi. Ahatlı Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Kocaeli
Valisi Hüseyin Aksoy
, öğretmenin ailesi, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Necmeddin Kuyucu'nun cenazesi Ahatlı Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:48 Kaynak: DHA
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