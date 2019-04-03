Son Dakika Haberleri: Öğrencisi Tarafından Öldürülen Öğretmenin İsmi Okula Verildi (3)

Öğrencisi Tarafından Öldürülen Öğretmenin İsmi Okula Verildi (3)

1 saat önce

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIÖğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun cenazesi okulunda düzenlenen törenin ardından Gebze Ahatlı Mahallesi'ne getirildi.

Öğrencisi Tarafından Öldürülen Öğretmenin İsmi Okula Verildi (3), System.String[]
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun cenazesi okulunda düzenlenen törenin ardından Gebze Ahatlı Mahallesi'ne getirildi. Ahatlı Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, öğretmenin ailesi, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Necmeddin Kuyucu'nun cenazesi Ahatlı Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:48 Kaynak: DHA

Gebze, Ahatlı Mahallesi, Güncel
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