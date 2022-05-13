Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi - Son Dakika
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Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi

13.05.2022 17:32

İstanbul'un Esenler ilçesinde meydana gelen olayda öğrencisine cinsel içerikli görüntü yolladığı öne sürülen bir öğretmen, öğrencinin yakını tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. O anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken, yaralı öğretmen ise şikayet ettiği dershanenin iftirasına uğradığını ifade etti.

Esenler ilçesinde öğretmenlik yapan bir kişi, bir öğrencinin yakını tarafından sokak ortasında sopayla dövüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise öğretmeni döveni yakalamak için çalışma başlattı.

Öğrencisine cinsel içerikli görüntü yolladığı iddia edilen öğretmen sokak ortasında sopayla darbedildi

ÖĞRENCİNE CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜ YOLLADIĞI İDDİASI

Öğretmenin, öğrencisine cinsel içerikli görüntü yolladığı için dövüldüğü öne sürülürken yaralı öğretmen ise iftiraya uğradığını iddia etti. Hastanede tedavisi süren öğretmen, şikayet ettiği dershanenin kendisine iftira attığını saldıranların da dershanenin yetkilileri olduğunu ileri sürdü.

Öğrencisine cinsel içerikli görüntü yolladığı iddia edilen öğretmen sokak ortasında sopayla darbedildi
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Öğretmen, Esenler, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi - Son Dakika


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