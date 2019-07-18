Son Dakika Haberleri: Öğrencisine cinsel istismar sanığı öğretmene 22 yıl hapis
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Öğrencisine cinsel istismar sanığı öğretmene 22 yıl hapis

4 saat önce

İZMİT'te, eski öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ve müstehcen fotoğraflarını yayınladığı iddiasıyla yargılanan KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen A.B., 22 yıl hapisle cezalandırıldı.

Öğrencisine cinsel istismar sanığı öğretmene 22 yıl hapis, System.String[]
İZMİT'te, eski öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ve müstehcen fotoğraflarını yayınladığı iddiasıyla yargılanan KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen A.B., 22 yıl hapisle cezalandırıldı.
İzmit'te bir okulda öğretmenlik yaparken KHK ile meslekten ihraç edilen A.B., iddiaya göre eski okulunda 18 yaşın altındaki öğrencisine cinsel istismarda bulundu. A.B. ayrıca sosyal medya hesabından öğrencisine ait fotoğrafları paylaştı. Öğrencinin ailesinin şikayeti üzerine öğretmen tutuklandı. Geçen yıl görülen davada, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, müstehcen yayınları yayınlamak ve çocuğun cinsel istismarı' suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan A.B., 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
MAHKEME KARARI BOZDU
Karar, İstinaf Mahkemesine taşındı. İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Dava bugün yeniden Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu yargılanan A.B., görüntülü sistem aracılığıyla duruşmaya katıldı. A.B. ifadesinde, "Olayların bu noktaya gelmesini istemedim. Ben kimseye resim göstermedim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasını kaldırarak A.B.'ye 22 yıl hapis cezası verdi.


İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:37 Kaynak: DHA
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