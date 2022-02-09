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Öğrencisine cinsel istismarda bulunan kurs hocasına 48 yıl hapis - Son Dakika

Öğrencisine cinsel istismarda bulunan kurs hocasına 48 yıl hapis

09.02.2022 23:04
Öğrencisine cinsel istismarda bulunan kurs hocasına 48 yıl hapis

Ordu'nun Fatsa ilçesinde özel bir erkek öğrenci yurdunda öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu şüphesiyle hakim karşısına çıkan şahıs, 48 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde özel bir erkek öğrenci yurdunda öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu şüphesiyle hakim karşısına çıkan şahıs, 48 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlçedeki özel bir erkek öğrenci yurdunda 12 yaşındaki çocuğun, kurs hocası Y.K. tarafından cinsel istismara uğramasının ardından çok yönlü soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı yürüten Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatsa Adliyesi'nde bugün gerçekleşen mahkeme sonrasında Y.K. hakim karşısına çıktı. Hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden alıkoymak' suçlarından mahkemede ifadesi alınan Y.K., 48 yıl hükmen ceza alarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

Fatsa'da bulunan özel erkek öğrenci yurt binasında yatılı kalan ve etüt hocası olan Y.K.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu annesine anlatan B.K., ailesiyle birlikte yurt binasına giderek burada kurs yöneticilerine de yaşadıklarını anlattı. İddiaya göre sanık Y.K. aile ile baş başa görüşmesinde 'Şeytana uydum, dün gece tövbe ettim, secdeye kapandım' dedi.

Ailenin şikayetçi olması üzerine Y.K. polise teslim edilmiş ve savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. - ORDU

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatsa Adliyesi, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrencisine cinsel istismarda bulunan kurs hocasına 48 yıl hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrencisine cinsel istismarda bulunan kurs hocasına 48 yıl hapis - Son Dakika
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