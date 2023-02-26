Öğrencisine cinsel istismarla suçlanan öğretmen tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrencisine cinsel istismarla suçlanan öğretmen tutuklandı

26.02.2023 12:46
Öğrencisine cinsel istismarla suçlanan öğretmen tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde lise öğrencisi A.A. (18), İngilizce öğretmeni K.D.'nin (43) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia edip, şikayetçi oldu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde lise öğrencisi A.A. (18), İngilizce öğretmeni K.D.'nin (43) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia edip, şikayetçi oldu. Mağdur A.A., istismarın 18 yaşından önce, farklı zamanlarda olduğunu anlattı. K.D. gözaltına alınıp, tutuklandı.

Lise son sınıf öğrencisi A.A., hem okulda öğretmeni olan hem de dışarıda kendisine ders veren İngilizce öğretmeni K.D.'nin cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, durumu ailesine anlattı. A.A.'nın ailesinin şikayeti ile K.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mağdur A.A., avukat aracılığı ile savcılığa verdiği ifadesinde, "İngilizce öğretmeni K.D., Eylül 2021 tarihinden beri bize ders vermektedir. Ayrıca kendisinden özel ders de alıyordum. Geçen yıl farklı zamanlarda K.D., sarılarak ve dudağımdan öperek fiziksel tacizde bulundu. Karşı koymama rağmen 3 kez de cinsel ilişki bulundu. Bunlar, gerçekleştirdiği tarihlerde 18 yaşından küçüktüm. Daha sonra olup, bitenleri aileme anlattım. Onlar bana destek oldular. Kendimi toparlayarak şikayetçi olmaya karar verdim. Bana bunları yapan sanık, tüm kız çocuklarına benzer şeyleri yapabilir. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim" dedi.İDDİALARI YALANLADI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, nöbetçi sulh ceza hakimliği'nde savunma yapan öğretmen K.D., A.A.'ya özel ders verdiğini, toplamda 5-6 kez kendisinin evine geldiğini, hiçbir cinsel ilişki yaşamadıklarını iddia etti. Hakimlik, kaçma ve delilleri karartma şüphesine dikkati çekip, K.D.'nin 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklanmasına hükmetti. Cezaevine gönderilen K.D. hakkında 2 kız öğrencinin daha şikayetçi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
İddialar mide bulandırıyor! Öğrencisine cinsel istismarla suçlanan öğretmen tutuklandı İddialar mide bulandırıyor! Öğrencisine cinsel istismarla suçlanan öğretmen tutuklandı Alanya'da depremzede çocuklara tiyatro morali Alanya'da depremzede çocuklara tiyatro morali

Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencisine cinsel istismarla suçlanan öğretmen tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:18 Elbistan'da depremzede esnaf için 72 saatte 2 konteyner çarşı kuruldu
13:54 Kızılay, Ahbap'a çadır mı sattı? Ses getiren iddiaya Haluk Levent ve Kızılay cephesinden art arda yanıtlar
13:27 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Ziya Şengül yaşamını yitirdi
12:40 İddialar mide bulandırıyor! Öğrencisine cinsel istismarla suçlanan öğretmen tutuklandı
12:10 Fransız top mermisinin yıkmadığı cami, depremde yıkıldı
12:03 İtalya açıklarında göçmen teknesi battı: 30 ölü
12:12 Hatay'da ağır hasarlı binalardan geriye 'kiralık' ya da 'satılık' yazıları kaldı
11:57 Müge Anlı'da 3 dosya aydınlatıldı! Genç kızı dolandıran üfürükçü için yolun sonu cezaevi oldu
11:19 Başı dönen adam deprem oluyor sandı, kıraathaneyi birbirine kattı! Anbean kamerada
11:00 Bunun adı mucize! Köşker ailesi enkaz altında kalmaktan takma diş sayesinde kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2023 14:48:55. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrencisine cinsel istismarla suçlanan öğretmen tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement