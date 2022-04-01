Öğrencisine istismardan yargılanan öğretmene indirimle 6 yıl 8 ay hapis - Son Dakika
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Öğrencisine istismardan yargılanan öğretmene indirimle 6 yıl 8 ay hapis

01.04.2022 09:52
Öğrencisine istismardan yargılanan öğretmene indirimle 6 yıl 8 ay hapis

BOLU'da, bateri eğitimi verdiği N.K. (16) isimli kız çocuğuna kendi evinde cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan müzik öğretmeni Cihat Karaaslan (26), iyi hal indirimiyle 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.

BOLU'da, bateri eğitimi verdiği N.K. (16) isimli kız çocuğuna kendi evinde cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan müzik öğretmeni Cihat Karaaslan (26), iyi hal indirimiyle 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.

Olay, 2 yıl önce, müzik öğretmeni Cihat Karaarslan'a ait evde meydana geldi. Karaarslan, bateri çalma eğitimi verdiği N.K. adlı kız çocuğunu davet etti. N.K. de öğretmeninin davetini kabul ederek evine gitti. İddiaya göre Karaarslan, N.K.'ye evde cinsel tacizde bulundu. Olayın ardından evden kaçan kız, durumu ailesine haber verdi. N.K. ve ailesi, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Cihat Karaarslan hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açıldı.

Karar duruşmasında tutuksuz sanık, hakim karşısına çıktı. N.K. ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada son kez kendisini savunması istenen Cihat Karaarslan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "N.K. ile bateri kursunu tamamladıktan sonra kendisini evime davet ettim. Evde kendisi fazla kalmadı. Biraz sohbet ettikten sonra evden ayrıldı. Kendisine kesinlikle tacizde bulunmadım. Bu bir iftiradır" diye konuştu. 'KORKUMDAN EVDEN KAÇTIM'N.K. de duruşmada, öğretmeninden şikayetçi olduğunu belirterek, "Kendisinden bateri kursu alıyordum. Olay günü beni evine davet etti. Önce kabul etmedim. Kendisine güvenerek daha sonra teklifini kabul ettim. Evine gittik ve beni yatak odasına götürüp buruda cinsel tacizde bulununca korkumdan hemen evden çıkıp gittim. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, suçu işlediği kanaatine vardığı Cihat Karaarslan'a iyi hal indirimi de uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis ve karşı tarafa 10 bin 250 lira vekalet ücreti ödenmesi kararı verdi.


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Mahkeme, Müzik, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğrencisine istismardan yargılanan öğretmene indirimle 6 yıl 8 ay hapis - Son Dakika


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