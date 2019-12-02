Son Dakika Haberleri: Öğrencisine kitap fırlattığı öne sürülen öğretmene, destek eylemi
Son Dakika Güncel Öğrencisine kitap fırlattığı öne sürülen öğretmene, destek eylemi - Son Dakika

Öğrencisine kitap fırlattığı öne sürülen öğretmene, destek eylemi

6 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir grup veli, bir kız öğrenciye kitap fırlatarak başından yaraladığı öne sürülen öğretmene destek için basın açıklaması yaptı.

Öğrencisine kitap fırlattığı öne sürülen öğretmene, destek eylemi, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir grup veli, bir kız öğrenciye kitap fırlatarak başından yaraladığı öne sürülen öğretmene destek için basın açıklaması yaptı.

Mustafa Urcan İlkokulu önünde bir araya gelen veliler, taşıdıkları döviz ve siyah balonlarla olaya tepki gösterdi.

Velilerden Nilhan Dağdelen, yaptığı açıklamada, öğretmenin iftiraya uğradığını ileri sürdü.

Başına kitap atıldığı öne sürülen öğrencinin velisinin daha önce de öğretmeni şikayet ettiğini ve aralarında sorunlar bulunduğunu savunan Dağdelen, bu olayda da öğretmene kumpas kurulduğunu iddia etti.

Açıklamanın ardından öğrenciler, ellerindeki siyah balonları havaya bıraktı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 29 Kasım Cuma günü 9 yaşındaki kız öğrenci, 112 Acil Servis ekibince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Kız öğrencinin babası H.S, kızının öğretmenin fırlattığı kitap sonucu yaralandığını ileri sürmüş ve şikayetçi olmuştu.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:46 Kaynak: AA
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