Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı (2) - Son Dakika

Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı (2)

6 saat önce

ÖĞRENCİYE PSİKOLOJİK DESTEK VERİLİYORSiirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sözleşmeli öğretmen Burcu Fehime A. tarafından saç tıraşı olmadığı gerekçesiyle şiddet uygulanan 6 yaşındaki çocuğa rehber öğretmenler eşliğinde psikolojik destek verildiğini açıkladı.

Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı (2), System.String[]

ÖĞRENCİYE PSİKOLOJİK DESTEK VERİLİYOR

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sözleşmeli öğretmen Burcu Fehime A. tarafından saç tıraşı olmadığı gerekçesiyle şiddet uygulanan 6 yaşındaki çocuğa rehber öğretmenler eşliğinde psikolojik destek verildiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Pervari ilçesi Karşıyaka Köyü Okulu öğretmeninin öğrencinin saçını çekip tokatlaması ile ilgili olarak, öğretmenin kurumumuzda ücretli öğretmen olarak görev yaptığı tespit edilmiş olup, hemen görevine son verilmiştir. Söz konusu öğrenci için yine rehber öğretmenler görevlendirilmiş olup, psikolojik destek sağlanmıştır" denildi.


Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:31 Kaynak: DHA
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Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı
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