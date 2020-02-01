Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı (2) - Son Dakika

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Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı (2)
6 saat önce
ÖĞRENCİYE PSİKOLOJİK DESTEK VERİLİYORSiirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sözleşmeli öğretmen Burcu Fehime A. tarafından saç tıraşı olmadığı gerekçesiyle şiddet uygulanan 6 yaşındaki çocuğa rehber öğretmenler eşliğinde psikolojik destek verildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:31 Kaynak: DHA
ÖĞRENCİYE PSİKOLOJİK DESTEK VERİLİYOR
Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sözleşmeli öğretmen Burcu Fehime A. tarafından saç tıraşı olmadığı gerekçesiyle şiddet uygulanan 6 yaşındaki çocuğa rehber öğretmenler eşliğinde psikolojik destek verildiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Pervari ilçesi Karşıyaka Köyü Okulu öğretmeninin öğrencinin saçını çekip tokatlaması ile ilgili olarak, öğretmenin kurumumuzda ücretli öğretmen olarak görev yaptığı tespit edilmiş olup, hemen görevine son verilmiştir. Söz konusu öğrenci için yine rehber öğretmenler görevlendirilmiş olup, psikolojik destek sağlanmıştır" denildi.
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