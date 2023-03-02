Öğrencisine tek başına bekleme cezası veren müdür hakkında suç duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrencisine tek başına bekleme cezası veren müdür hakkında suç duyurusu

02.03.2023 16:19

Öğrencisine tek başına bekleme cezası veren müdür hakkında suç duyurusuYALOVA Yalova'da okul arkadaşıyla kavga eden öğrenciyi bodrum katına indirerek karanlıkta bekleme cezası verdiği iddia edilen müdür hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Öğrencisine tek başına bekleme cezası veren müdür hakkında suç duyurusu

YALOVA Yalova'da okul arkadaşıyla kavga eden öğrenciyi bodrum katına indirerek karanlıkta bekleme cezası verdiği iddia edilen müdür hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Baba psikolojisi bozulan oğlunu okula götürmekte zorluk yaşadığını söyledi.

Hüseyin Alkaş İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Mustafa Kemal Çağlı, geçtiğimiz 24 şubatta okulda arkadaşıyla kavga etti. Yaşanan olay sonrası oğlunun Müdür M.F.A tarafından okulun bodrum katına indirildiğini anlatan baba Hasan Çağlı, depo, spor ve konferans salonu olarak da kullanılan katta çocuğunun yalnız bırakıldığını belirtti. Bir çocuğun tek başına bırakılamayacağını savunan Çağlı, şöyle konuştu: "Oğlum ister istemez okulda arkadaşlarıyla kavga ediyor. O esnada sınıf öğretmeni öğrencileri alıp müdür beyin yanına götürüyor. Müdür Bey önce çocuğumu, alt depoya indirip tehdit ettiğini söyledi. 'Senin bacaklarını kırarım, bir daha seni buraya atarım' dediğini söyledi. Bunu birebir bana kendisi anlattı. O zaman okulun güvenli kameraların göstermesini istedim. Eksi 1'e indiyseniz eğer sonuçta beraber çıkmanız lazım' dedim. 'Hayır, çocuk aşağıda kaldı' deyince ben, 'Sizinle muhatap olmak istemiyorum, konuyu yargıya taşıyorum' dedim."

"Çocuğumun psikolojisi allak bullak"

Çağlı, 10-15 dakika süresince bodrum katta çocuğunun karanlıkta bekletildiğini ve bunun oğlunun psikolojisini olumsuz etkilediğini anlattı. Yalova Devlet Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünden rapor alan baba Çağlı, oğlunun stres ve uyku bozluğunun yanı sıra, konuşmada güçlükler çektiğini belirtti. Yalova Cumhuriyet Savcılığı'na giderek olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Çağlı, konuyu bakanlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de şikayetlerini ilettiğini kaydetti.

Eğitimci bir aileden geldiğini ve konuyla ilgili da araştırma yaptığını anlatan Çağlı, çocukların tek başına spor salonuna indirilemeyeceğini belirterek, "Oğlumun psikolojisi allak bullak. Bundan sonra bu okulda bu şekilde bir yöneticinin olmasını istemiyoruz. Çocuğum okula gelmek istemiyor. Ben iki günden beri okula getiriyorum, ağlayarak geri dönüyor. Olayı yeniden yaşamak istemiyor. Biz bu durumdan çok rahatsız."

Mustafa Kemal Çağlı ise yaşadığı olayı, "O gün arkadaşımla kavga etmiştim. Müdür geldi, aldı götürdü. 10-15 dakika tuttu. 'Eğer bir daha kavga edersen seni buraya 1 saat koyarım' dedi" ifadeleriyle anlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Damadını kalbinden bıçaklayarak öldüren kayınbaba hakim karşısında çıktı Damadını kalbinden bıçaklayarak öldüren kayınbaba hakim karşısında çıktı Öğrencisine tek başına bekleme cezası veren müdür hakkında suç duyurusu Öğrencisine tek başına bekleme cezası veren müdür hakkında suç duyurusu Kızını ve nişanlısını öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı: Silah çekti, yakalayıp ikisinin de kafasına sıktım Kızını ve nişanlısını öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı: Silah çekti, yakalayıp ikisinin de kafasına sıktım

Yalova, kavga, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencisine tek başına bekleme cezası veren müdür hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:41 Balotelli, Türkiye'ye dönüyor! Hem de bu kez Süper Lig devinin formasını giyecek
16:11 Fenerbahçe'den deplasman yasağı için alınan yürütmeyi durdurma kararı sonrası açıklama: Nihai karar savunmadan sonra verilecek
16:10 Stil İkonu'nda ortalık karıştı! Hakan Akkaya ile tartışan Hande Sarıoğlu yarışmadan ayrıldı
16:08 Çadır satışıyla eleştirilerin hedefi olan Kızılay'da Başkan Kerem Kınık'ın yaptığı paylaşıma tepki yorumu yağdı
15:08 "İntihar ediyorum" diye not bırakan kişi kahvehanede çay içerken bulundu
15:15 Depremin yıktığı binada ilginç görüntü! Üçüncü kat ortadan kayboldu
15:45 Marius Sumudica, teknik direktörlük kariyerine nokta koyma kararı aldı: Futbol benim için tarih olacak
15:43 6'lı Masa'nın toplantısından ilk kareler geldi, duvardaki fotoğraf dikkat çekti
15:36 Yunanistan'da 43 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı
15:32 Depremde aile üyelerini kaybeden Uğur Aslan'dan yürek sızlatan paylaşım: Aslında hepimiz öldük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2023 16:49:06. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrencisine tek başına bekleme cezası veren müdür hakkında suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement