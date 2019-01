Öğrencisine Tekme Atan Öğretmene 4,5 Yıl Hapis (Arşiv)

BURSA'nın İznik ilçesinde sınıfta arkadaşıyla kavga eden ilkokul öğrencisi B.G.'ye (9) tekme atarak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sınıf öğretmeni Hasan Can Ş., (40), 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Olay, 17 Nisan 2018'de İznik ilçesine bağlı kırsal Çiçekli Mahallesi İlkokulu'nda meydana geldi. Sınıfta arkadaşıyla kavga eden 4'üncü sınıf öğrencisi B.G.'ye, öğretmen Hasan Can Ş., iddiaya göre kızıp tekme attı. Aldığı darbeyle iç kanama geçiren erkek öğrenci, ailesi tarafından İznik Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Öğrenci, buradan da ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sol akciğeri parçalanan B.G., ameliyat edildi. Öğrencinin babası Burhan G., durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na aktardıktan sonra savcılığa giderek, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Hasan Can Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi, yaklaşık 1 ay sonra ise serbest bırakıldı.Öğretmen hakkında İznik Asliye Ceza Mahkemesi 'nde açılan dava bugün sonuçlandı. Sanık Hasan Can Ş.'ye 'ağır yaralama' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın cezası paraya çevrilmedi ve ertelenmedi.Akciğer tedavisi gören öğrencinin babası Burhan G., öğretmene verilen cezanın az olduğunu belirterek, "Bu ceza az. Oğlum halen akciğer tedavisi görüyor" dedi. - Bursa