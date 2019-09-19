Son Dakika Haberleri: Öğrencisine tokat atıp kulağını çeken öğretmene hapis cezası
Son Dakika Güncel Haber

Öğrencisine tokat atıp kulağını çeken öğretmene hapis cezası

1 saat önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, yaramazlık yaptığı gerekçesiyle öğrencisine tokat attığı ve kulağını çektiği iddiasıyla yargılanan sınıf öğretmenine, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Öğrencisine tokat atıp kulağını çeken öğretmene hapis cezası, System.String[]

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, yaramazlık yaptığı gerekçesiyle öğrencisine tokat attığı ve kulağını çektiği iddiasıyla yargılanan sınıf öğretmenine, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İddiaya göre, iki yıl önce Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Mustafa B'nin, öğrencisi A.E'ye, sınıfta yaramazlık yaptığı gerekçesiyle tokat attığını ve kulağını çekerek darbettiğini öğrenen aile, Bünyan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Hakkında Bünyan Asliye Ceza Mahkemesinde "basit yaralama" suçundan dava açılan sanık, yargılandığı davada 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu sırada idari soruşturma kapsamında Sarıoğlan ilçesinde bulunan bir okula atanan öğretmen, emekliye ayrıldı.

Bünyan Asliye Ceza Mahkemesinin kararını yetersiz bulan aile, Ankara Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu. Ailenin talebini haklı bulan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık Mustafa B'ye, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, öğretmenin, daha önce de okulda bir hademeyi darbettiği gerekçesiyle hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.

Kayseri, Bünyan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Balıkesir'de 98 öğrenci kaşıntı şikayetiyle tedavi altına alındı
TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak Ahmet Hakan, "Tayyip Bey bizim evimize gelirdi" diyen Adnan Oktar'ı topa tuttu Sefa Doğanay davalık olduğu hayranı ile mahkemede karşı karşıya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 16:33:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencisine tokat atıp kulağını çeken öğretmene hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]