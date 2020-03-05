Öğrencisini darbettiği iddia edilen öğretmene soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencisini darbettiği iddia edilen öğretmene soruşturma - Son Dakika

Öğrencisini darbettiği iddia edilen öğretmene soruşturma

6 saat önce

KAYSERİ'de, 8'inci sınıf öğrencisi S.Ç'yi (13) darbettiği iddiasıyla müzik öğretmeni A.K. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Öğrencisini darbettiği iddia edilen öğretmene soruşturma, System.String[]

KAYSERİ'de, 8'inci sınıf öğrencisi S.Ç'yi (13) darbettiği iddiasıyla müzik öğretmeni A.K. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Refika Küçükçalık Ortaokulu'nda görev yapan müzik öğretmeni A.K, iddiaya göre teneffüs zilinin çalması ardından kendisinden önce sınıftan çıkmak isteyen öğrencisi S.Ç'ye tepki gösterip, eliyle başına vurdu. S.Ç'nin durumu anlattığı ailesi, darp raporu alıp, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili idari soruşturma başlattı.S.Ç'nin annesi Şerife Ç, oğlunu darbettiğini ileri sürdüğü öğretmen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, "Oğlum okuldan eve geldiğinde boynunda darp izleri vardı. Oğlum 'başım ağrıyor' deyince aile hekimliğine gittik. Aile hekimliği de bizi Devlet Hastanesine yönlendirdi. Hastanede MR çekildi ve 5 saat gözlem altına aldılar. Ertesi gün yine istifra etti, tekrar hastaneye götürdük. Serum taktılar. Rapor verdiler. Öğretmeni tarafından darbedildiğini söyleyince babasıyla okula gittim. Yaşanan olayla ilgili bizi sadece sınıf öğretmeni aradı. Okul idarecileri bizleri aramadı. Şiyaketçiyiz Ben çocuğumu dayak yesin diye değil, eğitim görsün diye okula gönderiyorum" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğretmen dizisi ilk bölümüyle çok beğenilince sosyal medyanın gündemine oturdu
MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko Batman'ın sevilen ismi Ferit Özdemir, husumetli iki aileyi barıştırmak isterken kaza kurşunuyla ağır yaralandı Son dakika: TSK, Moskova'daki İdlib görüşmesi sırasında Rus keşif uçağını düşürdü

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 23:57:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencisini darbettiği iddia edilen öğretmene soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]