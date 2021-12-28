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Öğrencisini döven öğretmen hakkında idari soruşturma tamamlandı - Son Dakika

Öğrencisini döven öğretmen hakkında idari soruşturma tamamlandı

28.12.2021 11:46
Öğrencisini döven öğretmen hakkında idari soruşturma tamamlandı

AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencisi T.K.'yi (10) darbedip, boğazını sıktığı gerekçesiyle hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen öğretmen Ali Rıza Y.

AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencisi T.K.'yi (10) darbedip, boğazını sıktığı gerekçesiyle hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen öğretmen Ali Rıza Y. (40) hakkında idari soruşturma kapsamında müfettişin raporunu hazırladığını ve karar için dosyanın Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderildiğini açıkladı.

Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık günü bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı. Erkek öğrenci T.K.'ye neden küfrettiğini soran Ali Rıza Y., onu defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüyü duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi. T.K.'nin ailesinin avukatı Ali Oğuz Şahin, adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Ali Rıza Y.'nin tutuklanması için dün üst mahkemeye itirazda bulundu. İDARİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI Şiddet olayının ardından Ali Rıza Y. görevden uzaklaştırılıp, idari soruşturma başlatıldı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, bugün katıldığı bir programda Ali Rıza Y. hakkındaki idari soruşturmanın tamamlandığını açıkladı. Vali Aydoğdu, "Müfettiş çalışmalarını tamamladı. Biz dün itibarıyla dosyayı gereği için Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdik. Müfettişlerimizin getirdiği bazı detaylar var. Bazı uygulamalar var. Onların yapılması için Milli Eğitim Bakanlığımızın onay vermesi gerekir. Onay makamı Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Dosyayı Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdik. Şiddetin her türlüsüne karşı olmamız gerekiyor fakat sadece bu olaylar ortaya çıktığında şiddetin gündeme gelmesi bence doğru değil. Biz bütün vatandaşlar olarak hayat tarzımız olarak, şiddeti her gördüğümüz yerde illa kameralara yansıdığında değil, davranışlarımızda kesinlikle buna karşı olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Onun için aileden başlayarak okulda, sokakta, çevremizde bunun eğitimi de çok önemli bence. Onun için şiddeti toplumun içerisinde yuvalanan noktalarını çok iyi tespit edip, tedavi etmemiz gerekiyor. Eğer biz bu tespit ve tedavileri iyi yaparsak toplumda şiddet gittikçe azalır" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal da daha önce yaptığı açıklamada soruşturmanın hızlı bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Yaşanan şiddet olayının ardından idari soruşturma başlattık. Hızlı bir şekilde süren soruşturmamız öğretmenlik mesleğini sürdüremeyeceği ve mesleğine son verilip, memuriyetini geri hizmetlerde yapabileceği yönünde ilerliyor. Öğrencimiz ve ailesine de psikolojik rehberlik hizmeti verilmeye başlandı" dedi.


Öğrencisini döven öğretmen hakkında idari soruşturma tamamlandı
Öğrencisini döven öğretmen hakkında idari soruşturma tamamlandı
Öğrencisini döven öğretmen hakkında idari soruşturma tamamlandı
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milli eğitim bakanlığı, Hamza Aydoğdu, Aksaray, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğrencisini döven öğretmen hakkında idari soruşturma tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrencisini döven öğretmen hakkında idari soruşturma tamamlandı - Son Dakika
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