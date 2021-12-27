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ÖĞRENCİSİNİ DÖVEN ÖGRETMEN İÇİN YENİ İDDİA: MASA ALTINA SOKUP ÇORAPLARINI KOKLATIRDI - Son Dakika

ÖĞRENCİSİNİ DÖVEN ÖGRETMEN İÇİN YENİ İDDİA: MASA ALTINA SOKUP ÇORAPLARINI KOKLATIRDI

27.12.2021 10:31

AKSARAY'da öğrencisi T.K.'yi (10) darbedip, boğazını sıktığı gerekçesiyle hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen öğretmen Ali Rıza Y.'nin (40), 2004 ile 2007 yılları arasında görev yaptığı Sakarya'da da öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürüldü.

AKSARAY'da öğrencisi T.K.'yi (10) darbedip, boğazını sıktığı gerekçesiyle hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen öğretmen Ali Rıza Y.'nin (40), 2004 ile 2007 yılları arasında görev yaptığı Sakarya'da da öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürüldü. CİMER'e yapılan şikayetlerde; Ali Rıza Y.'nin lise düzeyinde soru sorup bilmeyenlere şiddet uyguladığı, öğrencileri masa altına sokup çoraplarını koklattığı ve 'sen bir çöpsün' diyerek çöp kutusunun üzerine oturttuğu iddia edildi.

Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık günü bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı. Erkek öğrenci T.K.?ye neden küfrettiğini soran Ali Rıza Y., onu defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görevden uzaklaştırdığı Ali Rıza Y. hakkında idari soruşturma başlattı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi. T.K.'nin darp görüntülerinin ardından Ali Rıza Y.'nin 2004- 2007 yılında Sakarya'da görev yaptığı okulda da şiddet uyguladığını öne süren öğrenciler, CİMER'e başvurdu.

'PSİKOLOJİK SORUNLARI OLAN BİR ÖĞRETMENDİ'

Ali Rıza Y.'nin hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguladığını iddia eden öğrencilerden G.K. (28) şikayetinde, "2004 -2007 yılları arasında Sakarya Erenler Yazılı İlköğretim Okulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapıyordu. O dönemde bana ve sınıf arkadaşıma psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamıştır. Ağır hakaretler, aşağılama, bizden bir şey olmayacağına dair argo ithamlarda bulunuyordu. Üst sınıf bilgilerini de bize sorup, bilmediğimizde şiddet uyguluyordu. Aksaray'daki bu olayı görünce bize yaptığı şiddet aklıma geldi. Örneğin, öğretmen masası altına sokup, çoraplarını koklatıyordu. Çöp kovasının üstüne oturturdu. Bunun yanında sınıfın masa ve duvarlarını sildirip, dolapların arkasına sokuyordu. Bunlara bizzat şahit olduk ve bizzat yaşadık. Bu olaylar, travma olarak beynimize kazandı. Psikolojik sorunları olan bir öğrenmendir ve canı sıkıldıkça 'siz bir b*kdan anlamazsınız' diyerek dersi bırakırdı. 15 yıl önce hem sözlü hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördük. Biz yaşadık, başka çocukların bu travmaları yaşamasını istemiyoruz" dedi.

'BAŞKA ÇOCUKLAR YAŞAMASIN'

Bir başka öğrenci N.C. de (28), CİMER'e yaptığı şikayetinde, "O dönemde bana ve diğer sınıf arkadaşlarıma psikolojik hem de fiziksel şiddet uygulamıştır. Hakaretlerde ve aşağılamalarda bulunmuştur. Lise düzeyi sorup, bilmediğimizde şiddet uyguluyordu. Öğretmen masası altına sokup, çoraplarını koklatır ve kitap dolabı arkasına sokup 'sen bir böceksin' deyip, örümcek ağı olan yerde bekletirdi. Çöp kutusunun üzerine oturtup, 'sen çöpsün' diyerek ders sonuna kadar bekletirdi. Sorduğu soruları bilemeyince ıslak bezle sıraları sildirdi. Eğer silmeksek ıslak bez ile yüzümüze vurur ve sırtımıza yumruk atardı. Psikolojisi bozuk bir öğretmendi. O dönem Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmış, derse girdiği ve darbettiği öğrencilerin ifadesine başvurulmuştur. Soruşturma sonrası öğretmenin görev yeri değişmiştir. 15 yıl önce bu olayları yaşadık. 'Başka çocuklar yaşamasın' diyerek CİMER'e şikayette bulunduk" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENDEN AİLESİNE TEHDİT

T.K.'nin ailesinin avukatı Ali Oğuz Şahin de Ali Rıza Y.'nin sahte sosyal medya hesabından aileyi tehdit ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Öncelikle Türkiye'nin dört bir tarafından arayıp destekleyen herkese aile adına teşekkür ediyorum. Bu iyi niyetli mesajların haricinde aileyi, sosyal medya üzerinden alçakça tehdit eden mesajlar da aldık. Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayete bulunacağım. Bunun yanında Sakarya ilinden bana ulaşan kişiler, Ali Rıza Y. tarafından T.K.'ye benzer şekilde öğrencilik yıllarında şiddete uğradıklarını belirtti. Bu son olayın yaşanmasıyla birlikte CİMER üzerinden şikayette bulunduklarını ve en kısa zamanda yaşadıkları yerleşim yerlerindeki Cumhuriyet başsavcılıklarına şikayette bulunacaklarını ilettiler."

Avukat Şahin, Ali Rıza Y.'nin mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasını itiraz edip, tutuklanmasını talep edeceklerini söyledi.

ÖĞRENCİSİNİ DÖVEN ÖGRETMEN İÇİN YENİ İDDİA: MASA ALTINA SOKUP ÇORAPLARINI KOKLATIRDI
ÖĞRENCİSİNİ DÖVEN ÖGRETMEN İÇİN YENİ İDDİA: MASA ALTINA SOKUP ÇORAPLARINI KOKLATIRDI
ÖĞRENCİSİNİ DÖVEN ÖGRETMEN İÇİN YENİ İDDİA: MASA ALTINA SOKUP ÇORAPLARINI KOKLATIRDI

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Öğretmen, Aksaray, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ÖĞRENCİSİNİ DÖVEN ÖGRETMEN İÇİN YENİ İDDİA: MASA ALTINA SOKUP ÇORAPLARINI KOKLATIRDI - Son Dakika
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