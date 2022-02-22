Öğrencisini elle taciz ettiği öne sürülmüştü! O okul müdürü açığa alınıp tutuklandı - Son Dakika
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Öğrencisini elle taciz ettiği öne sürülmüştü! O okul müdürü açığa alınıp tutuklandı

22.02.2022 22:36
Öğrencisini elle taciz ettiği öne sürülmüştü! O okul müdürü açığa alınıp tutuklandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşanan olayda, 14 yaşındaki kız öğrencisine elle cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen ortaokul müdürü tutuklandı. Alaplı Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise taciz iddiaları sebebiyle okul müdürünü açığa aldıklarını ve iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirdikleri duyurdu.

Alaplı ilçesine bağlı Mollabey Ortaokul'unda meydana gelen olayda, 15 Şubat salı günü tacize uğradığını iddia eden 14 yaşındaki kız çocuğu durumu öğretmenine anlatmasıyla olay ortaya çıktı. Ardından tutanak tutularak sağcılığa başvuruldu.

TUTUKLANDI

Savcı, hem okul müdürü M.Ş'nin, hem de kız öğrencinin ifadelerini aldı. Öğrenci, okul müdürü M.Ş'nin kendisine elle tacizde bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Savcının tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği okul müdürü M.Ş, öğrenciler ve tanık ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Alaplı Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise taciz iddiaları nedeniyle Okul Müdürü M.Ş'nin açığa alındığını ve iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirdiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürü, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrencisini elle taciz ettiği öne sürülmüştü! O okul müdürü açığa alınıp tutuklandı - Son Dakika


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22:36 Öğrencisini elle taciz ettiği öne sürülmüştü! O okul müdürü açığa alınıp tutuklandı
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