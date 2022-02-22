Öğrencisini elle taciz ettiği öne sürülmüştü! O okul müdürü açığa alınıp tutuklandı - Son Dakika

Alaplı ilçesine bağlı Mollabey Ortaokul'unda meydana gelen olayda, 15 Şubat salı günü tacize uğradığını iddia eden 14 yaşındaki kız çocuğu durumu öğretmenine anlatmasıyla olay ortaya çıktı. Ardından tutanak tutularak sağcılığa başvuruldu.

TUTUKLANDI

Savcı, hem okul müdürü M.Ş'nin, hem de kız öğrencinin ifadelerini aldı. Öğrenci, okul müdürü M.Ş'nin kendisine elle tacizde bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Savcının tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği okul müdürü M.Ş, öğrenciler ve tanık ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Alaplı Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise taciz iddiaları nedeniyle Okul Müdürü M.Ş'nin açığa alındığını ve iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirdiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.