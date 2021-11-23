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Öğrencisini istismar ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmen hakkında mütalaa verildi - Son Dakika

Öğrencisini istismar ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmen hakkında mütalaa verildi

23.11.2021 23:05
Öğrencisini istismar ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmen hakkında mütalaa verildi

Kocaeli'de lise öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan müdür yardımcısı hakkında mütalaa verildi.

Kocaeli'de lise öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan müdür yardımcısı hakkında mütalaa verildi. Cumhuriyet savcısı, sanığın "Zincirleme şekilde çocuğun basit cinsel istismarı ve zincirleme şekilde çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 22 Mart tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okulda matematik öğretmeni ve müdür yardımcısı olarak görev yapan B.S., 12 sınıf öğrencisi D.U.'ya karşı farklı tarihlerde cinsel istismarda bulundu. D.U.'nun şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan müdür yardımcısı B.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. "Zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında dava açılan sanık B.S.'nin yargılanmasına Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Salonda taraf avukatları, tanık ve D.U.'nun annesi hazır bulunurken, sanık B.S. ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

"SENİ ÖĞRENCİM OLARAK GÖRMÜYORUM" İDDİASI

Duruşmada okulun rehber öğretmeni T.T. tanık olarak dinlendi. D.U.'nun 4 yıldır öğrencisi olduğunu söyleyen T.T., şöyle konuştu:

"D.U. beni arayarak randevu istedi. Ben kendisine diğer gün için randevu verdim ancak hemen görüşmek istediğini söyledi ve arkadaşı ile birlikte rehberlik servisine geldi. Yanıma geldiğinde utangaç ve ağlamaklı bir haldeydi. D.U., 'Ben size bir şey anlatmak istiyorum ama çok utanıyorum, elimde delillerim var. Bana inanacağınızı düşünüyorum' dedi ve elinde ses kaydının olduğunu söyledi. Öğrencim D.U. bana öğretmeni B.S. ile aralarında geçen konuşmayı anlatmadı ancak ses kaydını dinlettirdi. Ses kaydı çok cızırtılı olduğu için konuşmaları anlamadım. D.U. bana öğretmeni B.S.'nin kendisinin hoşlanmayacağı şekilde fiziksel temasta bulunduğunu ve kendisini öptüğünü anlattı. Daha önce de B.S. tarafından aynı şeylere maruz kaldığını ancak elinde delil bulunmadığı için bunu kimseye anlatmadığını da söyledi. Mağdur D.U., sanık B.S.'nin kendisine 'seni öğrencim olarak görmüyorum' gibi şeyler de söylediğini anlattı. Bunun üzerine tutanak yazdım ve durumu idareye bildirdim, sonrasında ise beraber karakola gittik" dedi.

"ÖPÜCÜK EMOJİLERİ ATIYORDU"

Suçlamaları kabul etmeyen sanık B.S. ise "D.U. 1.5 yıldır benim peşimdeydi. Bana Whatsapp'tan öpücük emojileri atıyordu. Haftada 2-3 defa benimle iletişime geçiyordu. Beni görüntülü aramışlığı da vardır. Benim onunla öğretmen öğrenci ilişkisi dışında bir iletişimim yoktur. Kursta beni tercih eden kendisidir. Kurs sırasında bana kendisi dokunmuştur. Bana sarılarak sokulmaya çalışmıştır" diye konuştu.

SANIK HAKKINDA MÜTALAA VERİLDİ

Tanığın ifadesi, sanığın da savunmasının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaada, sanığın değişik zamanlarda aynı suçları birden fazla kez işlediğine kanaat getirerek "Zincirleme şekilde çocuğun basit cinsel istismarı" ve "Zincirleme şekilde çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, avukatların süre talep etmeleri üzerine duruşmayı erteledi.

(Fehime Kartal/İHA)

Anadolu Lisesi, Cumhuriyet, 22 Mart, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğrencisini istismar ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmen hakkında mütalaa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrencisini istismar ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmen hakkında mütalaa verildi - Son Dakika
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