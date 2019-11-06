Son Dakika Haberleri: Öğrencisini kitapla yaralayan öğretmen hakkında karar: 4 yıl 2 ay hapis
Son Dakika 3. Sayfa Öğrencisini kitapla yaralayan öğretmen hakkında karar: 4 yıl 2 ay hapis

Öğrencisini kitapla yaralayan öğretmen hakkında karar: 4 yıl 2 ay hapis

8 saat önce

Esenler'de öğrencisi H.S.S.'yi (9) kitapla darp ettiği iddia edilen öğretmen Nadir D.'nin (53) yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Öğrencisini kitapla yaralayan öğretmen hakkında karar: 4 yıl 2 ay hapis, System.String[]

Esenler'de öğrencisi H.S.S.'yi (9) kitapla darp ettiği iddia edilen öğretmen Nadir D.'nin (53) yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme sanık öğretmenin 4 yıl 2 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.


Esenler'de bir ilköğretim okulunda olayın yaşandığı dönemde 1. sınıf öğrencisi olan H.S.S'yi darp ettiği gerekçesiyle yargılanan öğretmen Nadir D.'nin davası karara bağlandı.


Bakırköy 29 Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mağdur çocuğun babası Remzi Serbest'in vefat ettiği için duruşmaya katılmadığı kaydedilirken, müşteki anne Songül S. ile avukatı hazır bulundu.


Beyanı sorulan müşteki avukatı Adli Tıp Kurumundan yaralanmaya ilişkin alınan raporda yara izinin sabit olduğunun açıklandığını hatırlatarak "Bir diyeceğim yoktur, iz sabittir. Sanıktan şikayetçiyiz. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.


Mahkeme müşteki avukatının ardından kararını açıkladı.


Mahkeme heyeti öğretmenin öğrencisine vurmak için kullandığı kitabı silah olarak kabul ederek Nadir D.'nin'silah ile kasten yaralama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.


Olayın Geçmişi


Esenler'de bir ilkokulda öğretmenlik yapan Nadir D. (53) 20 Nisan 2017 günü iddiaya göre dersi dinlemeyen öğrencisi H.S.S.'ye elinde bulunan kitabın sivri köşesi ile vurmuştu. Göz altına gelen bu darbe sonucu yaralanan ilkokul öğrencisi çocuğa 4 dikiş atılmıştı. Yaşanan olayla ilgili aile ve çocuk şikayetçi olmuştu.


İfadesi alınan öğretmen Nadir D., öğrencisinin sıraların arasında dolaşırken kitabı gayriihtiyarı çocuğun gözlüğüne değdirdiğini ve yaralanmaya sebebiyet veren cismin kitap değil gözlük olduğunu söylemişti. Öğrenci H.S.S. ise kalemini yere düşürdüğünü ve almaya çalışırken öğretmeninin dersi dinlemediği için yüzüne vurduğunu söylemişti.


Öğretmen Nadir D. hakkında 'kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle, çocuğa karşı silahla basit yaralama' suçundan, 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar ceza isteminde bulunulmuştu. - İSTANBUL

Esenler, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kitapla öğrenci döven öğretmene 4 yıl hapis cezası verildi
Erdoğan'dan ilahiyat fakültesi mezunlarına sitem: İmam hatiplerde Kuran dersleri boş geçiyor İktidara yakın gazeteciden Demirtaş iddiası: Tahliye olacağını düşünüyorum Ağrı'da cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 18 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 18:23:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencisini kitapla yaralayan öğretmen hakkında karar: 4 yıl 2 ay hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]