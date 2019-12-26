ÖĞRENCİSİNİ TACİZ ETTİĞİ İDDİASIYLA YARGILANAN İNGİLİZ KADIN ÖĞRETMENİN DAVASI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÖĞRENCİSİNİ TACİZ ETTİĞİ İDDİASIYLA YARGILANAN İNGİLİZ KADIN ÖĞRETMENİN DAVASI - Son Dakika

ÖĞRENCİSİNİ TACİZ ETTİĞİ İDDİASIYLA YARGILANAN İNGİLİZ KADIN ÖĞRETMENİN DAVASI

6 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE'de özel bir anaokulunda, 4 yaşındaki kız öğrenci E.K.'ye 2019'un ocak ayında cinsel istismarda bulunduğu, darp ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan firari sanık İngiliz kadın öğretmen Rebecca Kate R.'nin (49) yargılanmasına devam edildi.

ÖĞRENCİSİNİ TACİZ ETTİĞİ İDDİASIYLA YARGILANAN İNGİLİZ KADIN ÖĞRETMENİN DAVASI, System.String[]
BÜYÜKÇEKMECE'de özel bir anaokulunda, 4 yaşındaki kız öğrenci E.K.'ye 2019'un ocak ayında cinsel istismarda bulunduğu, darp ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan firari sanık  İngiliz kadın öğretmen Rebecca Kate R.'nin (49) yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada  E.K.'nin tedavisini yapan psikoloğun, çocuğun   "Akut stres bozukluğu" yaşadığına dair hazırladığı rapor okundu. Mahkeme, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Rebecca Kate R'nin avukatının, müvekkilinin savunmasının yurtdışında alınması talebini reddetti.  Annesi,  çocuğu İngilizce küfür edince, öğretmeninden şüphelenmiş ve emniyete suç duyurusunda bulunmuştu. Emniyette ifade veren  Rebecca Kate R. ise suçlamaları reddederek, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve yurt dışına çıkış yapmıştı.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen ikinci duruşmada mağdur çocuk E.K.'nin annesi, babası ve taraf avukatları katılırken, sanık Rebecca Kate R. yurtdışında olduğu için duruşmada yer almadı. Mahkeme başkanı, sanık Rebecca Kate R.'nin hakkında yakalama emrinin henüz infaz edilmediğini ve okul müdürlüğünden gelen yazıda sınıflarda kamera bulunmadığını bildirdi.

YABANCI MAHKEMEDE SAVUNMA YAPMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Ailenin avukatı  Sıddık Murat Matur,  E.K.'nin tedavisini yapan uzman psikolog Ceyda Yılmaz Çetin'in hazırladığı raporu mahkemeye sundu. E.K.'nin yaşadığı olayların çocukta travmatik stres tepkileri yarattığını, yaşananlardan olumsuz etkilendiği belirtildi. Raporda E.K.'nin akut stres bozukluğu yaşadığı da aktarıldı. Sanık avukatı ise, müvekkilinin yurtdışında olması nedeniyle oradaki bir mahkemede savunmasının alınmasını talep ederek, yakalama emrinin kaldırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın ceza miktarını göz önüne alarak sanık avukatının talebini reddetti. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Rebecca Kate R. hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarıö, "Basit yaralamaö ve "Hakaretö suçlarından 5 yıl 9 aydan, 11 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istendi. Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi, dosyayı görevsizlik nedeniyle Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Bakırköy 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi de Rebecca Kate R. hakkında yakalama kararı çıkardı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İddianamede anasınıfı öğrencisi E.K'nin annesi E.K.'nin yanında İngilizce bir küfür ettiği, annesinin  bu küfrü nereden öğrendiğini sorduğu, E.K'nın da anasınıfı öğretmeninin sinirlenince kendisine böyle söylediğini, Rebecca Kate R.'nin kendisine vurduğunu, küfür ettiğini ve cinsel tacizde bulunduğunu söylediği yer aldı. Bunun üzerine anne E.K. ve baba M.K. öğretmen hakkında şikayette bulundu.

ÖĞRETMEN İFADESİNDE REDDETTİ

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak ifadesi alınan öğretmen Rebecca Kate R. 2013 yılından beri okulda görev aldığını, sınıfta iki öğretmenin görev yaptığını ve sınıfta hiçbir öğretmenin tek başına bulunmadığını söyledi. Rebecca Kate R. ifadesinde sınıfın boydan boya cam olduğunu ve dışarıdan içerisinin rahatlıkla görüldüğünü, çocukları kimsenin dövmediğini ve İngilizce küfürler öğretmediğini iddia ederek, suçlamaların hayal ürünü ve iftira olduğunu öne sürdü. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Rebecca R. Kateİngiltere'ye gitti.

Görüntü dökümü:

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-Kadının fotoğrafı


- İstanbul
Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:24 Kaynak: DHA
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ŞU AN BURADASINIZ: ÖĞRENCİSİNİ TACİZ ETTİĞİ İDDİASIYLA YARGILANAN İNGİLİZ KADIN ÖĞRETMENİN DAVASI - Son Dakika
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