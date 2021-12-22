Üye Girişi
Öğrencisini yumruklayıp boğazını sıkan öğretmen serbest bırakıldı - Son Dakika

Öğrencisini yumruklayıp boğazını sıkan öğretmen serbest bırakıldı

22.12.2021 22:35

Aksaray'da öğrencisi T.K'ya tokat ve yumruk atıp döven, boğazını sıkan öğretmeni bir başka öğretmen durdurdu. Gözaltına alınan öğretmen çıkarıldığı mahkemece 1 gün sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Aksaray'da bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Y, koridora çıkardığı öğrencisi T.K'ya tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki öğretmen Gülcan Ünlü, müdahale edip T.K'yı, Ali Rıza Y'nin elinden kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇOCUK 10 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI

Oğlunun uğradığı şiddet sonucu 10 gün iş göremez raporu verildiğini belirten baba Duran K., ''Başka bir öğrenci, öğretmen Ali Rıza Y'ye gidip, ''T.K. size küfretti' demiş. O da oğlumu sınıftan çıkarıp tekme tokat dövmüş. Öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk'' dedi.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenin açığa alındığını belirterek, ''İlimiz Ortaköy İlçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Ali Rıza Y'nin öğrencimizi darp ettiği olay ile ilgili Valiliğimizce öğretmen derslerden el çektirilmiş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen Ali Rıza Y'nin öğrencisine uyguladığı şiddetin ardından gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını duyurdu. Öğretmen Ali Rıza Y'nin 1 gün gözaltında tutulduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: ''14/12/2021 tarihinde Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldığı, şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, bir gün gözaltı tedbirleri uygulanan şüpheli hakkında sevk üzerine Ortaköy Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Soruşturma süreci Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir.'

İşte öğretmenin öğrencisini darbettiği o anlar:

Öğrencisini yumruklayıp boğazını sıkan öğretmen 1 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı
Öğrencisini yumruklayıp boğazını sıkan öğretmen 1 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı
Öğrencisini yumruklayıp boğazını sıkan öğretmen 1 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı
Öğrencisini yumruklayıp boğazını sıkan öğretmen 1 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı
Öğrencisini yumruklayıp boğazını sıkan öğretmen 1 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı
Öğrencisini yumruklayıp boğazını sıkan öğretmen 1 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı
Öğrencisini yumruklayıp boğazını sıkan öğretmen serbest bırakıldı

Cumhuriyet, matematik, Öğretmen, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğrencisini yumruklayıp boğazını sıkan öğretmen serbest bırakıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500
Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz         
17:36
Mesut Özil kariyerinde tarihi bir başarının eşiğinde Mesut Özil kariyerinde tarihi bir başarının eşiğinde         
17:11
Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar         
15:55
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller         
13:33
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Türk bilim insanları geliştirdi, yeri sır gibi saklanıyor! Türkiye'yi savaşlarda öne geçirecek Türk bilim insanları geliştirdi, yeri sır gibi saklanıyor! Türkiye'yi savaşlarda öne geçirecek         
12:00
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam         
11:28
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi         
10:27
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54

Son Dakika Haberleri
23:56 Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısı için: İktidara iyilik yapıyoruz
23:44 Son Dakika: Tüm çalışanların maaşlarına vergi istisnası getiren teklif Meclis'te kabul edildi
23:43 Karagümrük maçı Fenerbahçe'de başları öne eğdi!
23:20 Son Dakika: Yoğun kar yağışı sebebiyle 10 ilimizde eğitime ara verildi
23:06 Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz geri adım attı
23:03 Rıdvan Dilmen'den TRT'de olay el hareketi!
22:35 Öğrencisini yumruklayıp boğazını sıkan öğretmen serbest bırakıldı
22:20 Fenerbahçe taraftarı isyan etti! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi
22:19 Kız arkadaşıyla tartışıp öldürdü! Aynı silahla intihar etti
22:03 Sarı-lacivertliler, 9 kişi Karagümrük'e diş geçiremedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 00:24:16. #1.11#
SON DAKİKA: Öğrencisini yumruklayıp boğazını sıkan öğretmen serbest bırakıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement