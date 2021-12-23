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Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın - Son Dakika

Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın

23.12.2021 07:50

Aksaray'da matematik öğretmeni Ali Rıza Y., koridora çıkardığı 11 yaşındaki ortaokul öğrencisini yumruklayarak darbetti. Öğrenciye "10 gün iş göremez" raporu verilirken, açığa alınan öğretmen serbest bırakıldı. Mahkemenin bu kararı sonrası Twitter'da "AliRızaYTutuklansın" etiketi açıldı.Başlığa kısa sürede binlerce yorum yapıldı.

Vicdanları yaralayan olay 14 Aralık günü Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DİĞER ÖĞRETMENLER KURTARDI

Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak ettiği olayda dayak yiyen 11 yaşındaki öğrenci T.K'yı meslektaşı Ali Rıza Y'nin elinden kurtardı. Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Yaşanan olayın ardından T.K., durumu babası Duran K.'ya anlattı. Duran K. da oğlunu önce hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirdi, ardından da savcılığa giderek öğretmen Ali Rıza Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

BAŞKA BİR ÖĞRENCİNİN ŞİKAYETİ YÜZÜNDEN ÖĞRENCİYİ HASTANELİK ETTİ

Oğlunun aldığı darbeler sonucu 10 gün iş göremezlik raporu aldığını belirten Duran K, ''Başka bir öğrenci, öğretmen Ali Rıza Y'ye gidip, 'T.K. size küfretti' demiş. O da oğlumu sınıftan çıkarıp tekme tokat dövmüş. Hastaneden 10 gün darp raporu aldık ve savcılığa öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu nasıl bir öğretmen. Bu yaştaki bir çocuğu öldüresiye dövmesi aile olarak bizleri derinden yaraladı" diye konuştu.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenin açığa alındığını belirterek, ''İlimiz Ortaköy İlçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Ali Rıza Y'nin öğrencimizi darp ettiği olay ile ilgili Valiliğimizce öğretmen derslerden el çektirilmiş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

GÖZALTINA ALINIP 1 GÜN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen Ali Rıza Y'nin öğrencisine uyguladığı şiddetin ardından gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını duyurdu. Öğretmen Ali Rıza Y'nin 1 gün gözaltında tutulduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: ''14/12/2021 tarihinde Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldığı, şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, bir gün gözaltı tedbirleri uygulanan şüpheli hakkında sevk üzerine Ortaköy Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Soruşturma süreci Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir.''

SOSYAL MEDYANIN 1 NUMARALI GÜNDEMİ OLDU

Mahkemenin bu kararı sonrası sosyal medyada binlerce kullanıcı vicdansız öğretmene tepki gösterirken "#AliRızaYTutuklansın" etiketi açıldı. Kısa sürede Twitter'in 1 numaralı gündemi olan vicdanları yaralayan darp ve sonrasında verilen karara kullanıcılar isyan etti.

İşte bazı kullanıcıların isyan dolu mesajları:

Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Tutuklansın
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Tutuklansın
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Tutuklansın
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Tutuklansın
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Tutuklansın
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Tutuklansın
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Tutuklansın
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Tutuklansın
Matematik öğretmeni, öğrencisini yumruklayıp boğazını sıktı! Dehşet anları kamerada Öğrencisini yumruklayıp boğazını sıkan öğretmen 1 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın

Öğretmen, Twitter, Aksaray, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın - Son Dakika


YORUMLAR (7)
  • murat özdemir: cocuklarımız kime emanet bu şahıs tutuklanmalı yetişkin bir bireye bu yapılmazken çocuga nasıl böyle davranır Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Esra: Şimdi burda ögretmenmi suçlu ögrencilerimiz ailelerinin eseridir agızlarında küfür argo kelimeler ögretmene hakaret herşey var insanında bir sabır noktası var keşke ögretmenimiz birazdaha sabırlı olsaydı o çocugun okulla ilişkisi kesilseydi daha iyiydi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın - Son Dakika
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