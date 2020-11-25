Öğrencisinin öldürdüğü akademisyen Ceren'in anısına hatıra ormanı - Son Dakika

Öğrencisinin öldürdüğü akademisyen Ceren'in anısına hatıra ormanı

25.11.2020 15:36
Öğrencisinin öldürdüğü akademisyen Ceren'in anısına hatıra ormanı, System.String[]

ANKARA'da, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel anısına oluşturulan 'Ceren Damar Şenel Hatıra Ormanı' törenle açıldı.

ANKARA'da, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel anısına oluşturulan 'Ceren Damar Şenel Hatıra Ormanı' törenle açıldı. Törende anne Feyzan Damar, kızının fotoğrafının bulunduğu panoya dokunup, gözyaşı döktü.

Ankara Barosu'nca, 2 Ocak 2019'da sınavda kopya çekerken yakaladığı Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel anısına Çankaya Çayyolu'nda 'Ceren Damar Şenel Hatıra Ormanı' oluşturuldu. Hatıra ormanının açılışına, Ceren Damar Şenel'in annesi Feyzan, babası Mustafa Damar ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ile davetliler katıldı.

'FİDANIMIZI KOPARDILAR BU HAYATTAN'Törende konuşan Erinç Sağkan, Ceren Damar Şenel'in hunharca katledildiğini hatırlatarak, "Bir gün burada kendiliğinden yeşeren bir fidan olarak yine aramıza dönmesi umuduyla, ağaçlarında, dallarında, çocukların oynadığı, kuşların yuva yaptığı bir ağaç olarak tekrar aramıza dönmesi umuduyla bu hatıra ormanına son derece onur duyarak 'Ankara Barosu Ceren Damar Şenel Hatıra Ormanı' ismini vermeyi uygun gördük" dedi.

Baba Mustafa Damar ise, "Ceren'imizi kaybettik. Fidanımızı kopardılar bu hayattan. Anayı babayı yavrusundan, kız kardeşinden, çok sevdiği eşinden ayırdılar. İnanıyorum ki Ceren'imiz burada yaşayacak. Ceren'imizin ilkeleri, o dik duruşu genç kuşaklara aktarılacak" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından fidan dikim alanına geçildi. Bu sırada anne Feyzan Damar, kızının resminin bulunduğu panoyu elleri ile okşayarak, 'annem' deyip, gözyaşı döktü. Daha sonra oluşturulan alana fidan dikildi.


Öğrencisinin öldürdüğü akademisyen Ceren'in anısına hatıra ormanı
Öğrencisinin öldürdüğü akademisyen Ceren'in anısına hatıra ormanı
Öğrencisinin öldürdüğü akademisyen Ceren'in anısına hatıra ormanı
Öğrencisinin öldürdüğü akademisyen Ceren'in anısına hatıra ormanı
Öğrencisinin öldürdüğü akademisyen Ceren'in anısına hatıra ormanı
Öğrencisinin öldürdüğü akademisyen Ceren'in anısına hatıra ormanı

Ankara Barosu, Hasan İsmail, Ceren Damar, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğrencisinin öldürdüğü akademisyen Ceren'in anısına hatıra ormanı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında çıkan haberleri yalanladı Talihsiz kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının banyosunda ölü bulundu Alevlere teslim olan dükkandan tuvalete sığınarak kurtuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Ayrılmak isteyen eşini rahat bırakmadı! Yakıp kurşunladığı eve son olarak bomba düzeneği kurdu Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Sokak ortasında lüks cipte infaz: 2 kişi yaşamını yitirdi Tek ayakla hayata tutunan Mehmet amca, devlete yük olmamak için engelli aylığını ve protez bacağı kabul etmedi
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı         
15:20
Tuba Büyüküstün, Ekin Mert Daymaz ile aşk mı yaşıyor? Tuba Büyüküstün, Ekin Mert Daymaz ile aşk mı yaşıyor?         
15:06
Rakibinin kafasına uçan tekme atan futbolcunun 6 maç ceza alması, Brezilya'da büyük tepki çekti Rakibinin kafasına uçan tekme atan futbolcunun 6 maç ceza alması, Brezilya'da büyük tepki çekti         
14:40
Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor         
14:30
Camide cihazlarını şarj eden gazeteci, not ve para bırakıp Camide cihazlarını şarj eden gazeteci, not ve para bırakıp "helallik" istedi         
14:05
Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım         
13:55
Emine Erdoğan: Katiller, mafya babaları rol model gibi lanse edilmesin Emine Erdoğan: Katiller, mafya babaları rol model gibi lanse edilmesin         
13:43
Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı         
13:11
Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan vefat eden kadın, karnındaki bebeği de üzüntüden kaybetti Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan vefat eden kadın, karnındaki bebeği de üzüntüden kaybetti         
12:56
Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz         
12:46
Yeni bir yöntem daha! Yeni bir yöntem daha! "Eşim telefonun fiyatını duymasın" diyerek dolandırıyorlar         
12:08
Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor         
11:08
Taksicinin zor anları kamerada! Alkollü kadın Taksicinin zor anları kamerada! Alkollü kadın "Ben seni sevmedim" deyip seyir halindeki araçtan inmeye çalıştı         
10:53
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 15:58:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencisinin öldürdüğü akademisyen Ceren'in anısına hatıra ormanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei