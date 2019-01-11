Son Dakika Haberleri: Öğrencisinin Öldürdüğü Ceren Damar Şenel'in Adı Parka Verildi

Öğrencisinin Öldürdüğü Ceren Damar Şenel'in Adı Parka Verildi

21 dakika önce

Ankara'da, 9 gün önce öğrencisi tarafından odasında öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in (27) adı, görev yaptığı üniversitenin karşısındaki parka verildi.

Öğrencisinin Öldürdüğü Ceren Damar Şenel'in Adı Parka Verildi, System.String[]
Ankara'da, 9 gün önce öğrencisi tarafından odasında öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in (27) adı, görev yaptığı üniversitenin karşısındaki parka verildi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, 2 Ocak'ta sınavda kendisini kopya çekerken yakalayan araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i, fakülte binasındaki odasında bıçaklayarak ve tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olay sonrası Ceren Damar Şenel gözyaşları içerisinde toprağa verildi, cinayet zanlısı Hasan İsmail Hikmet ise tutuklandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN KATILIMI İLE AÇILACAK

Çankaya Belediyesi, Ceren Damar Şenel'in adını, görev yaptığı üniversitenin karşısındaki parka verdi. Belediye Başkanı Alper Taşdelen, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, parkın yeni ismiyle açılışını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile yapacaklarını söyledi. Başkan Taşdelen, dayanışma içinde acıları paylaşarak azaltmayı, sevinçleri çoğaltmayı başarmak durumunda olduklarını belirterek şöyle dedi:

"Gençlere ve kadınlara yönelik sistemli şiddetin önüne geçmek, bu acıların yaşanmaması için daha fazla duyarlılık oluşturmak ve katledilen insanlarımızın adlarını sonsuza kadar yaşatmak hepimizin temel ve ortak sorumluluğudur. Sevgili Ceren Damar Şenel'in adını bu şiddet ikliminin son bulması umuduyla bir parka veriyoruz. Umuyor ve diliyorum ki bu acılar artık son bulur ve insanlarımızın hayatları çalınmaz" dedi.

Çukurambar Öğretmenler Caddesi 1528'inci Sokak'ta bulunan park, 4 bin 245 metrekare alana sahip. Parkta yeşil alan, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu ve spor alanları bulunuyor.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Parktan görüntü

-İşçilerin parkta çalışması

-Parkta gezenler

-Vatandaşlarla röp.

Haber-Kamera:  Selen YALAZ-Özgür ALTIN/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:56 Kaynak: DHA

Çankaya Üniversitesi, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencisinin Öldürdüğü Ceren Damar Şenel'in Adı Parka Verildi Buket'in Gelinlikli Tabutunu Kadınlar Taşıdı

Bakan Selçuk: İŞKUR Geçen Sene 1 Milyon 247 Bin 188 Kişiye İstihdam Sağladı Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği Gerekçesiyle İfade Veren Deniz Çakır: Suçlamalar Benim Duruşuma Ters
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:17:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencisinin Öldürdüğü Ceren Damar Şenel'in Adı Parka Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]