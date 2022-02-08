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Öğrenciye çarpmamak için yol kenarındaki duvara çarptı - Son Dakika

Öğrenciye çarpmamak için yol kenarındaki duvara çarptı

08.02.2022 16:21
Öğrenciye çarpmamak için yol kenarındaki duvara çarptı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil sürücüsü yaya halindeki öğrenciye çarpmamak için önce yol kenarında bulunan elektrik panosuna sonra da evin duvarına çarptı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil sürücüsü yaya halindeki öğrenciye çarpmamak için önce yol kenarında bulunan elektrik panosuna sonra da evin duvarına çarptı.

Kaza, Serik ilçesi Akçaalan mahallesi Tuzlaburun caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 03 L 2975 plakalı otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen 2. sınıf öğrencisi Şeref Eren S. isimli öğrenciye çarpmamak içi ani manevra yaptı. Manevra sonrası otomobil, yol kenarında bulunan önce elektrik panosuna sonrada evin duvarına çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle devrilen ve yan yatan araç içindeki sürücü kazayı yara almadan atlatırken, öğrenci yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza sonrası inceleme başlattı. - ANTALYA

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Akçaalan, Otomobil, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrenciye çarpmamak için yol kenarındaki duvara çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrenciye çarpmamak için yol kenarındaki duvara çarptı - Son Dakika
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