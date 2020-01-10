Öğrenciye demir çubuk ile vuran memur serbest bırakıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 18 yaşındaki lise öğrencisine kütüphanedeki bilgisayarda oyun oynadığı gerekçesiyle demir çubukla vurduğu iddia edilen memur, sevk edildiği nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki lise öğrencisi Taha T., öğrenim gördüğü Kozlu Endüstri Meslek Lisesi'nin kütüphanesindeki bilgisayarda oyun oynamaya başladı. 4. sınıf motor bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Taha T.'yi fark eden memur Ş.Ö. (34), oyun oynayan gence müdahale etmek istedi. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen Ş.Ö.'nün fizik öğretmeniyken geri hizmete çekilerek memur olarak görev yaptığı öğrenildi.



Şüphelinin 40 santimetre uzunluğunda 12 santimetre kalınlığındaki demir çubuk ile öğrencinin sağ kulak arkası ve başının üzerine vurarak yaralanmasına sebep olduğu öğrenildi. Olayda yaralanan Taha T.'nin ambulansla BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve burada tedavi altına alındığı öğrenildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Ş.Ö., Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.



Serbest bırakılan Ş.Ö.'nun memurluk görevinden de olay sonrası açığa alındığı öğrenildi. - ZONGULDAK