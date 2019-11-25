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Öğrenciye kamyon çarptı, veliler yolu kapatarak üst geçit istedi (2)
6 saat önce
LİSELİ HALİL KURTARILAMADIŞanlıurfa'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, kamyonun çarpması sonucu ağır yaralan lise öğrencisi Halil Alkan (14), tedaviye alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:41 Kaynak: DHA
LİSELİ HALİL KURTARILAMADI
Şanlıurfa'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, kamyonun çarpması sonucu ağır yaralan lise öğrencisi Halil Alkan (14), tedaviye alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin, kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
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