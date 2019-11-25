Son Dakika Haberleri: Öğrenciye kamyon çarptı, veliler yolu kapatarak üst geçit istedi (2)
Son Dakika Güncel Öğrenciye kamyon çarptı, veliler yolu kapatarak üst geçit istedi (2) - Son Dakika

Öğrenciye kamyon çarptı, veliler yolu kapatarak üst geçit istedi (2)

6 saat önce

LİSELİ HALİL KURTARILAMADIŞanlıurfa'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, kamyonun çarpması sonucu ağır yaralan lise öğrencisi Halil Alkan (14), tedaviye alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öğrenciye kamyon çarptı, veliler yolu kapatarak üst geçit istedi (2), System.String[]

LİSELİ HALİL KURTARILAMADI

Şanlıurfa'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, kamyonun çarpması sonucu ağır yaralan lise öğrencisi Halil Alkan (14), tedaviye alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin, kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.


Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:41 Kaynak: DHA
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