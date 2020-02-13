Öğrenciye tekme atan okul müdürü hakkında dava açıldı - Son Dakika

Isparta'da bir öğrenciye tekme atma anı, güvenlik kamerasına yansıyan okul müdürü hakkında "basit yaralama" suçundan dava açıldı.
Işıkkent Mahallesi'ndeki Şehit Göksel Koç Ortaokulunun bahçesinde yangın tatbikatı yapıldığı sırada okul müdürü A.Y, öğrenci A.Ö'nün yüzüne tekme attı.
Öğrencinin yaşadığı olayı anlattığı babası İsmail Ö, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine okul müdürü hakkında "basit yaralama" suçundan dava açıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan idari soruşturmada ise okul müdürüne uyarı cezası verildi.
A.Ö'nün ailesi, okul müdürünün öğrenciye tekme atma anını gösteren okulun güvenlik kamerası kaydını basın mensuplarıyla paylaştı.