Öğrenciye tekme atan okul müdürü hakkında dava açıldı - Son Dakika
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Öğrenciye tekme atan okul müdürü hakkında dava açıldı

6 saat önce

Isparta'da bir öğrenciye tekme atma anı, güvenlik kamerasına yansıyan okul müdürü hakkında "basit yaralama" suçundan dava açıldı.

Isparta'da bir öğrenciye tekme atma anı, güvenlik kamerasına yansıyan okul müdürü hakkında "basit yaralama" suçundan dava açıldı.

Işıkkent Mahallesi'ndeki Şehit Göksel Koç Ortaokulunun bahçesinde yangın tatbikatı yapıldığı sırada okul müdürü A.Y, öğrenci A.Ö'nün yüzüne tekme attı.

Öğrencinin yaşadığı olayı anlattığı babası İsmail Ö, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine okul müdürü hakkında "basit yaralama" suçundan dava açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan idari soruşturmada ise okul müdürüne uyarı cezası verildi.

A.Ö'nün ailesi, okul müdürünün öğrenciye tekme atma anını gösteren okulun güvenlik kamerası kaydını basın mensuplarıyla paylaştı.

Öğrenciye tekme atan okul müdürü hakkında dava açıldı

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:48 Kaynak: AA
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