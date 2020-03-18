Öğrenciyi ezen servis şoförünün tahliyesine itiraz reddedildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Öğrenciyi ezen servis şoförünün tahliyesine itiraz reddedildi - Son Dakika

Öğrenciyi ezen servis şoförünün tahliyesine itiraz reddedildi

7 saat önce

Avcılar'da 7 Kasım 2019'da servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin tutuklu sanık servis şoförünün tahliyesine itiraz talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Öğrenciyi ezen servis şoförünün tahliyesine itiraz reddedildi, System.String[]

Avcılar'da 7 Kasım 2019'da servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin tutuklu sanık servis şoförünün tahliyesine itiraz talebi mahkeme tarafından reddedildi.


Avcılar'da 7 Kasım 2019'da Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda bahçeye giren servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin servis sürücüsü Hüseyin Y. hakkında 2 Mart 2020'de verilen tahliye kararına Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti.


İtirazı inceleyen Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi tahliyenin usul ve yasaya uygun olduğunu ve gerekçelerin dosya kapsamı ve kayıtlara uygun düştüğünü, belirterek savcılığın tahliye kararına itiraz talebini reddetti. - İSTANBUL

Avcılar, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:33 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı         
17:12
İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor         
17:11
Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu         
14:48
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı         
14:00
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi         
13:56
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz         
13:36
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz         
12:29
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti         
11:44
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek? Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?         
09:38
Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün         
09:38
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada         
08:34
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi         
07:25
Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor         
07:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi         
00:27
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti         
23:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 04:34:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciyi ezen servis şoförünün tahliyesine itiraz reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]