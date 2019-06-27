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Öğrenciyi sınava yetiştiren polislere ödül

23 dakika önce

Tekirdağ'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için Malkara ilçesinden gelen ancak kimliğini evinde unutan öğrenciyi, yeni kimlik çıkarmasını sağlayarak sınava yetiştiren polis memurları, Vali Aziz Yıldırım tarafından ödüllendirildi.

Öğrenciyi sınava yetiştiren polislere ödül, System.String[]
Tekirdağ'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için Malkara ilçesinden gelen ancak kimliğini evinde unutan öğrenciyi, yeni kimlik çıkarmasını sağlayarak sınava yetiştiren polis memurları, Vali Aziz Yıldırım tarafından ödüllendirildi.
Alınan bilgiye göre, YKS sınavına girmek için Malkara ilçesinden kent merkezine gelen Göktuğ Selvi kimliğini evinde unuttu.
Selvi, durumu o sırada görevde olan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Bircan Doğan'a bildirdi.
Bunun üzerine Doğan ve görevli 2 polis memuru, sirenlerle trafiği açıp Nüfus Müdürlüğüne yetiştirdiği Selvi'nin yeni kimlik almasını sağladı.
Polisler, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:29 Kaynak: AA
Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Malkara, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel
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