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ÖĞRENCİYKEN 8 KISA FİLMİNİN ÖDÜLÜ İLE SİNEMA FİLMİ ÇEKİYOR - Son Dakika

ÖĞRENCİYKEN 8 KISA FİLMİNİN ÖDÜLÜ İLE SİNEMA FİLMİ ÇEKİYOR

14.09.2021 10:52

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden geçen yıl 40 yaşında mezun olan Yunus Tüzen'in öğrencilik yıllarında çektiği 17 kısa filminden 8'i ödül aldı.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden geçen yıl 40 yaşında mezun olan Yunus Tüzen'in öğrencilik yıllarında çektiği 17 kısa filminden 8'i ödül aldı. Tüzen, kazandığı para ödülleri ile alzheimer hastası olan bir babanın hikayesini konu alan 'Keşkeden Hemen Önce' adlı uzun metrajlı sinema filmi çekimine başladı. Tüzen, 'Kendi yağımızda kavrulacağımız, kendi kendimizi rahatlıkla çekebileceğimiz bir film düşündük ve o yolda da ilerliyoruz' dedi.

Kentte yaşayan Yunus Tüzen, üniversite hayalini 2016 yılında OMÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazanarak gerçekleştirdi. Üniversiteyi ikincilikle bitiren Tüzen'in öğrencilik yıllarında çektiği 17 kısa filminden 8'i ödül aldı. Tüzen, kazandığı para ödülleri ile alzheimer hastası olan bir babanın hikayesini konu alan Berkan Şal ve Ömür Akkan'ın başrol oynadığı 'Keşkeden Hemen Önce' adlı uzun metrajlı sinema filmi çekimlerine başladı.

'FİLMİMİZ GÜZEL GİDİYOR'

İlk uzun metrajlı filmini çektiğini söyleyen Yunus Tüzen, "Alzheimer hastalığına dikkat çekmek için, alzheimer hastası olan bir babanın ve onunla yaşayan bir oğlunun hikayesini bu senaryoda anlattım. Senaryo da bana ait. Kendi yağımızda kavrulacağımız, kendi kendimizi rahatlıkla çekebileceğimiz bir film düşündük ve o yolda da ilerliyoruz. Filmimiz güzel gidiyor. İnşallah kasım ayı gibi filmimiz bitmiş olacak. Samsunluların katılabileceği bir gala yapacağız. 2016 yılında üniversiteyi kazandım. 2020 yılında fakülte ikincisi olarak bölümümü bitirdim. 2021 yılında da Samsun'a olan sevgimden dolayı bu filmi burada çekmek istedim. Okul hayatımda yaklaşık olarak 17 kısa film çektim, 2 tane belgesel çektim. Bu 17 tane kısa filminden 8 çeşitli farklı ödüller kazandım? dedi.

'MEZUN VE MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERLE ÇEKTİK'

Yunus Tüzen'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği bir projede yer aldığını ifade eden Berkan Şal, "Keşkeden Hemen Önce filmi, bir baba ve oğlunun trajik hikayesini anlatıyor. Alzhemier hastası olan bir babanın hikayesini işliyoruz. Biliyorsunuz bu hastalık çok ciddi bir hastalık ve 10 aileden 4'ünde yaşanan bir trajedi bu. Bunun haricinde 2 dostun da hikayesi anlatılıyor. Samsun'da yeni mezun, hatta mezun olmak üzere olan sinemacı gençlerle yaptık bu işi. Çok şık bir proje çıkacağına inanıyorum. Gençlere inanıyorum ve izlemenizi öneriyorum? diye konuştu.

'ENERJİMİZİ YÜKSELTİYOR'

Film senaryosunun güçlü olduğunu söyleyen oyuncu Ömür Akkan da, "O yüzden inanarak ve hissederek oynuyoruz. Yönetmen ve senaristimiz Yunus Tüzen, sağ olsun bizi hem çok rahatlatıyor hem de enerjimizi çok yükseltiyor. Ekip arkadaşlarımızın da enerjisi çok yüksek, çok genç arkadaşlarımız var. O yüzden elbirliği ile güzel bir iş çıkartmaya çalışıyoruz. Senaryomuz güçlü, biraz Samsun hikayesi anlatıyoruz, baba oğul hikayesi anlatıyoruz. Biraz ağlatacağız, biraz dostluğun samimiyetini hissettirmeye çalışacağız. İzleyenleri güzel bir film bekliyor. Yunus beyin hayatından parça parça şeyler anlatıyoruz. Arkadaşlıkları, dostlukları, babası bir yerde onları da farklı bir dilde anlatmış. Bizler de elimizden geldiğince canlandırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİYKEN 8 KISA FİLMİNİN ÖDÜLÜ İLE SİNEMA FİLMİ ÇEKİYOR
ÖĞRENCİYKEN 8 KISA FİLMİNİN ÖDÜLÜ İLE SİNEMA FİLMİ ÇEKİYOR
ÖĞRENCİYKEN 8 KISA FİLMİNİN ÖDÜLÜ İLE SİNEMA FİLMİ ÇEKİYOR
ÖĞRENCİYKEN 8 KISA FİLMİNİN ÖDÜLÜ İLE SİNEMA FİLMİ ÇEKİYOR
ÖĞRENCİYKEN 8 KISA FİLMİNİN ÖDÜLÜ İLE SİNEMA FİLMİ ÇEKİYOR
ÖĞRENCİYKEN 8 KISA FİLMİNİN ÖDÜLÜ İLE SİNEMA FİLMİ ÇEKİYOR
ÖĞRENCİYKEN 8 KISA FİLMİNİN ÖDÜLÜ İLE SİNEMA FİLMİ ÇEKİYOR
ÖĞRENCİYKEN 8 KISA FİLMİNİN ÖDÜLÜ İLE SİNEMA FİLMİ ÇEKİYOR
ÖĞRENCİYKEN 8 KISA FİLMİNİN ÖDÜLÜ İLE SİNEMA FİLMİ ÇEKİYOR
ÖĞRENCİYKEN 8 KISA FİLMİNİN ÖDÜLÜ İLE SİNEMA FİLMİ ÇEKİYOR
ÖĞRENCİYKEN 8 KISA FİLMİNİN ÖDÜLÜ İLE SİNEMA FİLMİ ÇEKİYOR
ÖĞRENCİYKEN 8 KISA FİLMİNİN ÖDÜLÜ İLE SİNEMA FİLMİ ÇEKİYOR
ÖĞRENCİYKEN 8 KISA FİLMİNİN ÖDÜLÜ İLE SİNEMA FİLMİ ÇEKİYOR

Kısa Film, Samsun, Sinema, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖĞRENCİYKEN 8 KISA FİLMİNİN ÖDÜLÜ İLE SİNEMA FİLMİ ÇEKİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖĞRENCİYKEN 8 KISA FİLMİNİN ÖDÜLÜ İLE SİNEMA FİLMİ ÇEKİYOR - Son Dakika
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