Üye Girişi
Öğrenciyken adım attıkları höyükte başkent "Alalah"ı gün yüzüne çıkarıyorlar - Son Dakika

Öğrenciyken adım attıkları höyükte başkent "Alalah"ı gün yüzüne çıkarıyorlar

26.09.2021 11:50
Öğrenciyken adım attıkları höyükte başkent

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Aççana Höyük'te yürütülen kazılarda öğrenciyken tanışan ve daha sonra evlenen Müge ve Murat Akar çifti, Orta ve Geç Tunç Çağında Mukiş Krallığı'nın başkenti olan "Alalah"ı gün yüzüne çıkarıyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Aççana Höyük'te yürütülen kazılarda öğrenciyken tanışan ve daha sonra evlenen Müge ve Murat Akar çifti, Orta ve Geç Tunç Çağında Mukiş Krallığı'nın başkenti olan "Alalah"ı gün yüzüne çıkarıyor.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Akar, 2003 yılında lisans öğrencisiyken kazı çalışmalarına ilk kez katıldığı Aççana Höyük'te meslektaşı Müge Bulu ile tanışıp evlendi.

Yaklaşık 18 yıl önce geldiği kazı alanındaki çalışmalara 2 yıldır başkanlık eden Akar ile araştırmanın seramik çalışmalarından sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüten eşi Müge Bulu Akar, başkent Alalah'ın 4 bin yıl öncesine tarihlenen kalıntılarını ekibin diğer araştırmacılarıyla gün yüzüne çıkararak tarihe ışık tutuyor.

Kazı başkanı Akar, AA muhabirine, 2003'te öğrenciyken Prof. Dr. Kutlu Aslıhan Yener'in başkanlık ettiği Aççana Höyük'teki arkeolojik kazılarda görev almaya başladığını anlattı.

Yüksek lisans ve yurt dışında yaptığı doktora çalışmaları sırasında da bir ayağının her zaman Aççana Höyük'te olduğunu belirten Akar, "2003'te burada öğrenciliğimle başlayan kazı çalışmalarında yıllar sonra, Kutlu Aslıhan Yener hocam da emekli olunca kazı başkanı olarak görevime devam ediyorum. Şimdi farklı bir misyonumuz var, artık bizim öğrencilerimiz var, öğrencilerimizi burada eğitmeye, arkeoloji disiplinini doğru bir şekilde onlara aktarmaya çalışıyoruz." dedi.

Aççana Höyük'ün akademik hayatları için vazgeçilmez bir yeri olduğunu ifade eden Akar, Anadolu'dan Mısır ve Mezopotamya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya ait arkeolojik dokunun izlerini sürmenin heyecan verici olduğunu söyledi.

Akar, höyükte jeologlardan genetikçilere ve arkeologlara kadar geniş bir ekibin çalıştığını ve bölgenin tarihine birçok yönden cevap vermeye çalıştıklarını anlattı.

Evde de kazı alanında da birlikteler

Aççana Höyük'ün özel hayatları içerisinde de ayrı bir yeri olduğunu aktaran Akar, eşiyle de burada tanıştıklarını söyledi.

Höyükte eşi Müge Bulu Akar ve alanında tecrübeli büyük bir ekiple araştırmalarını sürdürdüklerini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Arkeologlar hayatlarının büyük bir çoğunluğunu arazide, sahada geçiriyorlar ve bu sürecin özel hayata yansımasının da tabii ki ilginç yönleri var. Biz eşimle aynı üniversitenin mezun ettiği öğrencileriyiz, farklı zamanlarda aynı kazılarda bulunmuşuz. Yollarımız Aççana Höyük'te kesişti, 2010'da tanıştık, 2014'te evlendik. Tanıştığımızdan beri birlikte çalışıyoruz ve sadece özel hayatımızı değil, aynı zamanda kazının bütün aşamalarını da birlikte yürütüyoruz."

Araştırmanın seramik çalışmalarından sorumlu kazı başkan yardımcısı olarak görev alan Müge Bulu Akar ise özel bir üniversitede Aççana Höyük üzerine doktora çalışmasını tamamladığını anlattı.

Bebeklerinin 7 aylık olduğunu, kazı alanında çalışmalara devam ettiklerini aktaran Akar, günlerini evleri gibi benimsedikleri kazı-araştırma merkezinde öğrencileriyle geçirdiklerini söyledi.

Sorumluluk alanının ise kazılarda çıkarılan malzemenin günlük olarak değerlendirilmesi ve kayıt altına alınması üzerine olduğunu ifade eden Akar, şöyle devam etti:

"Murat günün çoğunu kazı alanında geçiriyor, bense ekibin diğer üyeleriyle birlikte çıkan malzemenin değerlendirilmesi üzerine araştırma merkezinde oluyorum. 'İş hayatı eve yansımıyor mu?' gibi soruları yakınlarımız ve iş arkadaşlarımızdan çok duyuyoruz. Kazı alanındayken elbette bir iş yaptığımız için bütün ekip arkadaşlarımızla konumuz çoğunlukla kazı üzerine oluyor, o gün yaptıklarımızı istişare ediyoruz ama onun dışında özel hayatımızda mesai bittikten sonra biz oturup arkeoloji veya kazı üzerine pek konuşmuyoruz. Hayallerimizden bahsediyoruz, diğer ilgi alanlarımıza dair planlar yapıyoruz."

Arkeolojik çalışmaları ailecek ve severek yürüttüklerini kaydeden Müge Bulu Akar, ziyarete açık olan Aççana Höyük'ü herkesin mutlaka görmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Arkeoloji, Doktora, Seramik, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Öğrenciyken adım attıkları höyükte başkent 'Alalah'ı gün yüzüne çıkarıyorlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

DSÖ, Delta varyantı ve Mu varyantı karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler 11:48 DSÖ, Delta varyantı ve Mu varyantı karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler Yeni doğan bebeği canlı canlı toprağa gömen anne ve anneanne serbest bırakıldı 11:17 Yeni doğan bebeği canlı canlı toprağa gömen anne ve anneanne serbest bırakıldı TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı 10:14 TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı
Papazların Batı Trakya'daki müftüleri kendilerinin seçmek istemesine protesto mektubu: O zaman Patriği de Türkiye seçsin 09:40 Papazların Batı Trakya'daki müftüleri kendilerinin seçmek istemesine protesto mektubu: O zaman Patriği de Türkiye seçsin Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü 09:33 Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 09:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki gösterdi: Hayatınız yalan
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor 08:53 Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor 00:52 "Kapıdan sokmam" demişti! Emre Belözoğlu'nun anlattıkları, Rize başkanı ile çelişti

Son Dakika Haberleri
11:52 Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi
11:47 DSÖ, Delta varyantı ve Mu varyantı karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler
11:45 İngiltere'de akaryakıt krizi sebebiyle kavgalar başladı
11:16 Yeni doğan bebeği canlı canlı toprağa gömen anne ve anneanne serbest bırakıldı
10:31 Berfu Yenenler'den aldata itirafı: Tam hatırlamıyorum
10:13 TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı
10:05 Almanya'da halk sandık başında! Merkel veda ediyor, veliahtı "Türk Armin" ülkenin başına geçmeye hazırlanıyor
09:39 Papazların Batı Trakya'daki müftüleri kendilerinin seçmek istemesine protesto mektubu: O zaman Patriği de Türkiye seçsin
09:36 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım
08:51 İstanbul'da motokuryenin daha fazla para kazanma hırsı trafikte kazaya davetiye çıkarıyor
Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi         
11:53
İngiltere'de akaryakıt krizi sebebiyle kavgalar başladı İngiltere'de akaryakıt krizi sebebiyle kavgalar başladı         
11:45
Berfu Yenenler'den aldata itirafı: Tam hatırlamıyorum Berfu Yenenler'den aldata itirafı: Tam hatırlamıyorum         
10:31
Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış         
09:58
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım         
09:37
Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık         
09:32
Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı         
08:58
Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek         
08:48
İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı         
22:59
ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı         
18:54
Sınırları zorlayan Aynur Aydın, Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi         
15:48
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 11:57:56. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrenciyken adım attıkları höyükte başkent "Alalah"ı gün yüzüne çıkarıyorlar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement