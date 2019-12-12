Öğrendikleri, aile ekonomilerine büyük katkı sağlıyor - Son Dakika
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Öğrendikleri, aile ekonomilerine büyük katkı sağlıyor

6 saat önce

Şehitkamil Belediyesi tarafından Biruni Aile Merkezi'nde açılan giyim kursundan yararlanan kadınlar, öğrendikleri bilgiler sayesinde ihtiyaç duydukları kıyafetleri dikerek aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Öğrendikleri, aile ekonomilerine büyük katkı sağlıyor, System.String[]

Şehitkamil Belediyesi tarafından Biruni Aile Merkezi'nde açılan giyim kursundan yararlanan kadınlar, öğrendikleri bilgiler sayesinde ihtiyaç duydukları kıyafetleri dikerek aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.


Kadınların meslek öğrenerek üretim yapmaları konusunda ilçe genelinde oluşturduğu aile merkezlerinin kapısını yıl boyu kadınlar için açık tutan Şehitkamil Belediyesi, her yıl binlerce kadının aile ekonomisine katkı sunacak faaliyetler gerçekleştirmesini sağlıyor. Toplam 37 aile merkezinde 14 farklı branştaki meslek edindirme kurslarında eğitim gören kadınlar, kısa süre içerisinde üretim aşamasına geçiyor. Ürettikleri ürünleri kendileri kullandığı gibi satışını da yapan kadınlar, dilerlerse işyeri açarak işletme sahibi de olabiliyor.


Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Biruni Aile Merkezi'ndeki giyim kursundan faydalanan kadınlar, kursta; etek, gömlek, pantolon, ceket gibi kıyafetlerin yanı sıra çocuk elbiselerinin de dikimini başarıyla gerçekleştiriyor. Kadınlar, ayrıca eski kıyafetlerin de onarımını yaparak kullanım süresini uzatıyorlar.


Sağlanan imkanların memnuniyet verici olduğunu dile getiren kadınlar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.


İleride bu işi profesyonel olarak yapabilecekler


Kursa ilişkin bilgi veren Biruni Aile Merkezi Giyim Kursu Öğretmeni Hatice Şahin, kursiyerlerin sipariş karşılığı yaptığı ürünlerden kazandıklarıyla aile ekonomilerine katkı sağladığını söyledi. Hatice Şahin, "Şehitkamil Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün iş birliği çerçevesinde Biruni Aile Merkezi'nde kadınlarımıza yönelik giyim kursu açtık. Şu an itibariyle 16 kursiyerimize giyim üzerine eğitim veriyoruz. Kursumuz devam ettikçe kursiyer sayımız da hızla yükseliyor. Şu an kadın giyimi adı altında kursumuzu sürdürüyoruz. Kursiyerlerimiz, burada hem kendileri için hem de çocukları için etek, gömlek, pantolon ve benzeri kadın ve çocuklarımızın ihtiyacı olan kıyafetler dikiyorlar. Bunun yanı sıra kursiyerlerimiz, almış oldukları sipariş üzerine de kıyafet dikip satarak, aile ekonomisine katkı da sağlayabiliyorlar. Kursiyerlerimiz, almış oldukları eğitimlerle ileride bu işi profesyonel olarak yapabilecekler. Kursiyerlerimiz, eğitimlerin yanı sıra çok iyi arkadaşlık ortamı kuruyorlar, birbirilerinin sorunlarına ortak olmaya çalışıyorlar ve gerçekten samimi bir ortamda eğitim alıyorlar. Bu olanağı bizlere sağlayan Şehitkamil Belediyemize ve Halk Eğitim Müdürlüğümüze kursiyerlerim adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Kursun bizlere çok faydası oluyor


Hem kendisi hem de çocukları için kıyafet diktiğini kaydeden kursiyerler Elif Coşkun, "2 yıldır Biruni Aile Merkezindeki kurslara katılıyorum. Son olarak açılan giyim kursuna geliyorum. Burada hocamız nezaretinde giyim üzerine eğitimler alıyorum. Burada hem kendim için hem de çocuklarım için çeşitli kıyafetler dikiyorum. Bunan yanı sıra sipariş alıyorum ve diktiğim elbiseyi satarak aile ekonomime de katkı sağlıyorum. Burada eğitimlerin yanı sıra arkadaşlık ortamımızda çok güzel, diğer kursiyer arkadaşlarımızla birbirimize her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerçekten bu kursun bizlere çok faydası oluyor. Bundan dolayı da hem Şehitkamil Belediyemize hem de buradaki hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Hatice Çarpar, Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:17 Kaynak: İHA
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