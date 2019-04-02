Öğreneceğiniz Bu 5 Fikir İşinizi Kolaylaştırır

Videoda bulunan bu 5 fikirde bisiklet için yaptığım anahtar,matkap uçları,ölçu alma yontemleri ve daha bir suru fikirler Sunay usta kanalında.

Videoda bulunan bu 5 fikirde bisiklet için yaptığım anahtar,matkap uçları,ölçu alma yontemleri ve daha bir suru fikirler Sunay usta kanalında

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