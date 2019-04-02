Son Dakika Haberleri: Öğreneceğiniz Bu 5 Fikir İşinizi Kolaylaştırır

Öğreneceğiniz Bu 5 Fikir İşinizi Kolaylaştırır

25 dakika önce

Videoda bulunan bu 5 fikirde bisiklet için yaptığım anahtar,matkap uçları,ölçu alma yontemleri ve daha bir suru fikirler Sunay usta kanalında.

Videoda bulunan bu 5 fikirde bisiklet için yaptığım anahtar,matkap uçları,ölçu alma yontemleri ve daha bir suru fikirler Sunay usta kanalında

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:26 Kaynak: Youtube

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