Öğreneceğiniz Bu 5 Fikir İşinizi Kolaylaştırır
25 dakika önce
Videoda bulunan bu 5 fikirde bisiklet için yaptığım anahtar,matkap uçları,ölçu alma yontemleri ve daha bir suru fikirler Sunay usta kanalında.
Videoda bulunan bu 5 fikirde bisiklet için yaptığım anahtar,matkap uçları,ölçu alma yontemleri ve daha bir suru fikirler Sunay usta kanalında
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:26 Kaynak: Youtube
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