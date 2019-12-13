'Öğrenen Şehirler Ağı'na katılan Hatay'da tanıtım toplantısı - Son Dakika

HATAY (İHA) – Hatay'ın Öğrenen Şehirler Ağı'na dahil edilmesiyle ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi.



2017 yılında UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılarak Gastronomi Kenti seçilen Hatay, 2019 yılında Öğrenen Şehirler Ağı'na da dahil edilmesiyle birlikte bir ilke imza attı. Hatay'ın Öğrenen Şehirler Ağı'na dahil edilmesi ile ilgili tanıtım toplantısı, UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nde yapıldı. Toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, UNESCO Türkiye Milli Komite Genel Sekreter Yardımcısı İhsan Tolga Korucu, UNESCO Öğrenen Şehir Danışmanı Alperen Tosun, Hatay Büyükşehir Belediyesi idarecileri ve davetliler katıldı.



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'ın bu başarısı ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Hatay'da çıtanın her geçen gün daha da yukarıya taşındığını belirten Başkan Savaş, "Hatay'ın elinde EXPO ile birlikte UNESCO'nun iki değeri var. Bir toplumu geliştirmek için o toplumun öğrenmeden uzak tutulmaması gerekir. Bu nedenle biz insanlarımızın öğrenme isteğini beşikten mezara kadar yüksek seviyede tutmak için adımları atıyoruz. Onun için Hatay'daki herkesi sahip olduğumuz altın bileziklere dört elle sarılmaya davet ediyorum. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu projelerin güzel şehrimiz Hatay'a hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"UNESCO olarak Hatay'ın başarılı olacağına inanıyoruz"



UNESCO Türkiye Milli Komite Genel Sekreter Yardımcısı İhsan Tolga Kurucu ise Hatay'ın başarılı olacağına inandıklarını söyledi. Hatay'ın, UNESCO'nun Türkiye'deki görünen yüzlerinden biri olmasının önemli olduğunu Kurucu, "2017 yılında Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılan Hatay, 2019 yılında Öğrenen Şehirler Ağı'na katıldı. O zamanda yürütülen başarılı süreç bugün de devam ediyor. Hatay'ın yaratıcı ve öğrenen şehir olarak yerel kalkınma planlarına UNESCO'yu dahil etmesini, kültürün birçok odağını bir araya getirerek bunu endüstriye dökmesini ve tüm bunları yaparken eğitimi sürdürülebilir hale getirmesini olumlu buluyoruz. Hatay'ın başarılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu. - HATAY