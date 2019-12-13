'Öğrenen Şehirler Ağı'na katılan Hatay'da tanıtım toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Öğrenen Şehirler Ağı'na katılan Hatay'da tanıtım toplantısı - Son Dakika

'Öğrenen Şehirler Ağı'na katılan Hatay'da tanıtım toplantısı

6 saat önce

HATAY (İHA) – Hatay'ın Öğrenen Şehirler Ağı'na dahil edilmesiyle ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi.

'Öğrenen Şehirler Ağı'na katılan Hatay'da tanıtım toplantısı, System.String[]

HATAY (İHA) – Hatay'ın Öğrenen Şehirler Ağı'na dahil edilmesiyle ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi.


2017 yılında UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılarak Gastronomi Kenti seçilen Hatay, 2019 yılında Öğrenen Şehirler Ağı'na da dahil edilmesiyle birlikte bir ilke imza attı. Hatay'ın Öğrenen Şehirler Ağı'na dahil edilmesi ile ilgili tanıtım toplantısı, UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nde yapıldı. Toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, UNESCO Türkiye Milli Komite Genel Sekreter Yardımcısı İhsan Tolga Korucu, UNESCO Öğrenen Şehir Danışmanı Alperen Tosun, Hatay Büyükşehir Belediyesi idarecileri ve davetliler katıldı.


Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'ın bu başarısı ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Hatay'da çıtanın her geçen gün daha da yukarıya taşındığını belirten Başkan Savaş, "Hatay'ın elinde EXPO ile birlikte UNESCO'nun iki değeri var. Bir toplumu geliştirmek için o toplumun öğrenmeden uzak tutulmaması gerekir. Bu nedenle biz insanlarımızın öğrenme isteğini beşikten mezara kadar yüksek seviyede tutmak için adımları atıyoruz. Onun için Hatay'daki herkesi sahip olduğumuz altın bileziklere dört elle sarılmaya davet ediyorum. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu projelerin güzel şehrimiz Hatay'a hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


"UNESCO olarak Hatay'ın başarılı olacağına inanıyoruz"


UNESCO Türkiye Milli Komite Genel Sekreter Yardımcısı İhsan Tolga Kurucu ise Hatay'ın başarılı olacağına inandıklarını söyledi. Hatay'ın, UNESCO'nun Türkiye'deki görünen yüzlerinden biri olmasının önemli olduğunu Kurucu, "2017 yılında Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılan Hatay, 2019 yılında Öğrenen Şehirler Ağı'na katıldı. O zamanda yürütülen başarılı süreç bugün de devam ediyor. Hatay'ın yaratıcı ve öğrenen şehir olarak yerel kalkınma planlarına UNESCO'yu dahil etmesini, kültürün birçok odağını bir araya getirerek bunu endüstriye dökmesini ve tüm bunları yaparken eğitimi sürdürülebilir hale getirmesini olumlu buluyoruz. Hatay'ın başarılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu. - HATAY

Lütfü Savaş, Türkiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi
Ödülü almak için Kıbrıs Rum Kesimi'ne giden dünya birincisi Türk öğrenci, sınırdan içeri alınmadı Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin logosunu ve ismini nasıl bulunduğunu anlattı Kamu bankalarına ait sigorta şirketleri Varlık Fonu'na geçiyor

Son Dakika Haberleri
02:54 Dereye düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
02:54 "Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri SİHA'ları yönetiyor, Ruslar da savaşı planlıyor" - Son Dakika
02:40 Tokat'ta 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
02:38 İzmir'de dereye düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
02:36 KKTC'den ABD'nin Rumlara uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararına tepki - Son Dakika
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Son Dakika
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 03:14:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Öğrenen Şehirler Ağı'na katılan Hatay'da tanıtım toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]