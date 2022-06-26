Öğrenim gördükleri ilçede ipek böcekçiliğinin de gelir kapısı olmasını hedefliyorlar

Düzce'de üniversite öğrencileri, okul içerisinde oluşturulan alanda ipek böceği yetiştirerek derste öğrendiklerini pratiğe dönüştürüyor.

Yığılca ilçesinde bulunan Düzce Üniversitesi (DÜ) Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programı öğrencileri, ipek böceği yetiştiriciliği için okulda uygun alan belirledi.

Öğretim görevlileriyle alanı oluşturan 13 öğrenci, teorik bilgileri doğrultusunda 40 gün uğraş vererek ipek böceği üretimi gerçekleştirdi. Öğrenciler, daha sonra koza hasadı yaptı.

Bu alanda kendilerini geliştirmek isteyen öğrenciler, büyük bölümü arıcılık ve fındıkçılıkla geçimini sağlayan yaklaşık 15 bin nüfuslu ilçe için alternatif bir gelir kaynağı oluşturmayı hedefliyor.

Üniversite tarafından alım garantisiyle üretim yapan öğrenciler, ipek böceği üretimiyle ilgili öğrendiklerini vatandaşlara da aktarıyor.

"Öğrencilerin isteği üzerine uygulamalı ders yaptık"

Arıcılık Programı Öğretim Görevlisi Tuğçe Çaprazlı, AA muhabirine, müfredatta yer alan ipek böceği üretimi dersinin, öğrencilerin isteği üzerine uygulamalı yapıldığını söyledi.

Çaprazlı, 40 günlük üretim sürecinin sonunda koza hasadı yaptıklarını dile getirerek, "Arıcılık bölümü öğrencilerimiz can başla çalışarak tahminimizden fazla gelen larvaları çok güzel beslediler. Bunun için Yığılca halkına da teşekkür ediyoruz. Bizlerden desteklerini esirgemediler." dedi.

Öğrenci Esad Balcı da derste işledikleri ipek böceği yetiştiriciliğinin ilçede yapılmasına katkıda bulunabilecekleri düşüncesiyle harekete geçtiklerini kaydetti.

Olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan Balcı, "Arıcılarımıza alternatif bir iş olarak görüyoruz. Arıcılarımıza örnek göstermeyi hedefliyoruz. İlçe halkımıza da bir ümit oldu." ifadelerini kullandı.

"İpek böceği üretimi konusunda öğrendiğim bilgiler çok değerli"

Öğrenci Ali İlhan, devlet destekleriyle ipek böceği yetiştiriciliğinin birçok bölgede aktif hale geldiğini aktararak, "Önümüzdeki süreçte daha da kazançlı, değerli bir ürün haline gelecek. Devletimizin bu konuda ciddi destekleri var. Yığılca bölgemizde geçmiş dönemlerde yaygın olarak tavukçuluk yapılmaktaydı. Şu an atıl durumda olan tavuk çiftlikleri bu iş için kullanılabilir. Alternatif iş kapısı olarak değerlendirilebilir." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Zehra Köymen de kaliteli bir eğitim aldıklarını, ipek böceği üretimini uygulamalı olarak öğrendiklerini belirterek, "Arının yanında bu işi yapmak bizlere daha çok getiri sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.