Öğrenim kredi borçlarına yapılandırma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenim kredi borçlarına yapılandırma - Son Dakika

Öğrenim kredi borçlarına yapılandırma

6 saat önce

Kamuoyunda aylardır gündem oluşturan öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor.

Kamuoyunda aylardır gündem oluşturan öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor. Zira öğrenim kredisinden faydalanan 5 milyon kişi var. 400 bini ise borcunu ödeyemedi. Buna göre; ödenmeyen borcun anaparası da yaklaşık 2,1 milyar lira. Gecikme cezası ve faizlerle birlikte bu rakam altı milyar lirayı aşıyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1,40 oranında gecikme faizi uygulanıyor. Bu sebeple borçlar, alınan kredinin iki, üç katına çıkıyor.

Yapılacak yeni düzenlemeyle, borçların yapılandırılması öngörülüyor. Öncelikli olarak da icra takipleri kaldırılacak, Borca uygulanan gecikme cezası ve faizleri silinecek. Borcun anaparası ise taksitlendirilecek. Ödeyecek gücü olmayanlara işe girene kadar erteleme hakkı getirilecek. Bu süre içinde gecikme faizi işletilmeyecek. Ayrıca; önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren geri ödemeli kredi uygulamasına son verilecek, ancak ihtiyacı olan öğrencilerin mağdur edilmemesi için geri ödemesiz verilen burs sayısı iki katına çıkarılacak. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 150 bin öğrenci geri ödemesiz burs hakkı kazandı. Bu sayının 300-350 bine çıkacağı ifade ediliyor.

(İHA)

Öğrenim kredi borçlarına yapılandırma

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:45 Kaynak: İHA
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