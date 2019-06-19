Öğrenme Şenliği ve Mesleki Eğitim Fuarı açıldı

Denizli'de, mesleki eğitimin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Öğrenme Şenliği ve Mesleki Eğitim Fuarı"nın açılışı, Vali Hasan Karahan tarafından gerçekleştirildi.

Denizli'de, mesleki eğitimin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Öğrenme Şenliği ve Mesleki Eğitim Fuarı"nın açılışı, Vali Hasan Karahan tarafından gerçekleştirildi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile "Geleceğim Mesleğim" temasıyla Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışına Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Başgün, GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan, protokol üyeleri, meslek ve teknik liselerin öğrencileri ile veliler katıldı.

Vali Karahan, törende yaptığı konuşmada, fuarın, kentteki mesleki eğitimin kapasitesini, potansiyelini bütün vatandaşlara gösterip mesleki eğitime olan ilgiyi ve katılımı sağlamak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Denizli'de mesleki eğitim ile ilgili ciddi bir potansiyelin olduğunu vurgulayan Karahan, şöyle dedi:

"Denizli hem sanayi hem turizm hem de ciddi bir tarım ve hayvancılık şehri olarak bu hizmetlerin yürütülmesinde önemli rol oynuyor. Kalifiye elemana, ara elemana çok sayıda ihtiyacımız var, onun için de önem veriyoruz. Bütün mesleki eğitim kurumlarımız, okullarımız, liselerimizde sanayici ile iş birliği anlamında ciddi faaliyetler var. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir sanayi, güçlü bir teknoloji ve güçlü bir eğitim ile olacak. Bunları yapacak kişiler de işlerini bilen, seven ve bu konuda motive olmuş insanlar olacak. Mesleki eğitim almış ve hayatın her aşamasında çok başarılı olmuş pek çok örnek var. Bunların tabii çeşitli vesilelerle okullarımızda birebir kariyer günlerinde ya da eğitimin başka aşamalarında tanıtılmasında büyük fayda var."

Meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, 2 gün devam edecek etkinlikte okullarında yıl boyunca gerçekleştirdikleri örnek projeleri sergileyecekler, mesleki eğitimi teşvik etmek amacıyla okullarının tanıtımını yapacaklar.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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