öğretim dönemi öncesi okullar boyanıyor - Son Dakika

öğretim dönemi öncesi okullar boyanıyor

BAĞCILAR Belediyesi, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde, öğrencilerin temiz, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda eğitim görebilmesi için okullarda boya badana çalışması başlattı.

öğretim dönemi öncesi okullar boyanıyor, System.String[]

BAĞCILAR Belediyesi, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde, öğrencilerin temiz, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda eğitim görebilmesi için okullarda boya badana çalışması başlattı. Bu kapsamda bazı okulların hizmet binası, bazılarının ise bahçedeki oyun grupları rengarenk boyandı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Mart ayı itibariyle uzaktan eğitim sistemine geçen okullar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılında 160 bin öğrencinin eğitim göreceği Bağcılar'da da yeni sezon öncesi hazırlıklar başladı.

GELENEKSEL OYUN GRUPLARI OLUŞTURULDUBağcılar Belediyesi, öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almaları için ilk ve orta dereceli okullarda boya badana çalışmaları başlattı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, okul boyama çalışmalarına Nene Hatun İlkokulu ile başladı. Ekipler tarafından titizlikle yürütülen çalışmalarda, okullar boyanarak öğrenciler için hazır hale getiriliyor. Bazı okulların binası boyanırken bazı okulların bahçesinde yeni oyun alanları çizildi. Oyun gruplarının içinde "yağ satarım bal satarım", "sek sek", "mendil kapmaca", "yakan top" ve "üç taş" gibi geleneksel oyunlar da bulunuyor. Yaz- kış çocukların faydalandığı oyun gruplarının çiziminde ekipler, trafik yol çizgilerinde uygulanan "soğuk yol çizgi boyası" kullandı.EKSİKLİKLER GİDERİLİYORHer sene olduğu gibi bu sene de eğitim yuvalarına desteği sürdürdüklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Çocuklarımızın hijyenik şartlarda eğitim alması bizim için çok önemli. Bir yandan okullarımızdaki eksiklikleri gideriyor bir yandan da boyayarak hijyenik hale getiriyoruz" dedi.

Ekipler, 21 Eylül'e kadar bütün okullardaki boya badana işlemini tamamlayacak.


Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 17:04

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel öğretim dönemi öncesi okullar boyanıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor 26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? Van'da 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer Beşiktaş Başkanı Çebi, Koita transferiyle ilgili konuştu: Teknik heyet isterse gerekeni yaparız Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz 2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap         
14:21
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı 3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı         
14:13
İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye el koydu İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye el koydu         
13:57
Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı         
13:39
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı         
13:28
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı         
13:15
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor         
12:52
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
12:51
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek         
12:35
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor         
12:23
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
İstanbul Boğazı'na çamur aktı İstanbul Boğazı'na çamur aktı         
11:53
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi         
11:52
Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı         
11:42
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı         
11:18
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
11:14
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
11:13
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti         
10:54
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu         
10:03
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar         
10:03
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi         
09:46
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek         
09:08
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu         
08:04
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı         
07:44
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı         
07:22
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada         
00:25
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı         
00:10
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu         
20:16
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı         
19:45
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü         
19:41
Denizden dönen baba-kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü Denizden dönen baba-kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2020 17:21:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: öğretim dönemi öncesi okullar boyanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei