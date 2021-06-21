Öğretim Elemanımızın Bölüm Yazarlığı Yaptığı Kitap Yayınlandı - Son Dakika

Öğretim Elemanımızın Bölüm Yazarlığı Yaptığı Kitap Yayınlandı Üniversitemiz Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkan V. Öğr. Gör Dr. Yasemin Coşkun Erdoğan'ın "Güncel Değerlendirmelerle Bankacılık Dünyasından Seçmeler" isimli kitapta bölüm yazarlığı "Bankacılığın Görünmeyen Yüzü: Davranışsal Finans" isimli bölümüyle yer aldı.
Öğretim Elemanımız Öğr. Gör. Dr. Yasemin Coşkun Erdoğan' ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
Kaynak: Habermetre
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