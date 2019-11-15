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Öğretim elemanları sertifikalı ilk yardım eğitimi aldı

7 saat önce

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksekokulu'ndaki öğretim görevlileri sertifikalı ilk yardım eğitimine katıldı.

Öğretim elemanları sertifikalı ilk yardım eğitimi aldı, System.String[]

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksekokulu'ndaki öğretim görevlileri sertifikalı ilk yardım eğitimine katıldı.

Programa Sandıklı MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Koray Gürpınar, öğretim elemanları ve Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerinden Hüseyin Çalışkan, Merve Altınbaş, Fatih Mehmet Aras, Halime Güneş, Pınar Çevik katıldı.

MYO konferans salonunda iki gün süren eğitimde eğitmen Merve Altınbaş ve eğitmen Fatih Mehmet Aras ilk yardım konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler verdi.

Programda konuşan Koray Gürpınar, verilen eğitimin önemine vurgu yaparak özellikle sağlık konusunda yapılacak bir hatanın telafisi olamayacağını belirterek, "Ne zaman nerede başımıza ne geleceğini bilemiyoruz. Sağlık konusunda hata yapma şansımız yok. Çünkü çok küçük yanlış hareket bile bizi vahim sonuçlara götürebilir. O yüzden herhangi bir olayda nasıl davranmamız gerektiğini ve neler yapmamız neler yapmamamız gerektiğini çok iyi bilmeliyiz. Eminim ki çoğu şeyi de yanlış biliyoruz. İki gün boyunca bunları öğreneceğiz. Bu sebeple böyle güzel bir organizasyonda bizlerle olan Afyon İl Sağlık Müdürlüğüne ve kıymetli eğitmenlerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Eğitimin ilk gününde eğitmen Merve Altınbaş temel ilk yardım uygulamaları, temel yaşam desteği, kanamalar, yaralanmalar hakkında teorik ve uygulamalı bilgilendirmeler yaptı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sandıklı, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:32 Kaynak: AA
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