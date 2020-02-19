Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde seramik ve cam bölümlerinde görev yapan öğretim görevlilerinin eserlerinden oluşan karma sergi, "Bir Arada" temasıyla açıldı.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin Proje Koordinatörü Prof. Dr. Emre Feyzoğlu, Anadolu Üniversitesinden emekli Prof. Dr. Ayşegül Türedi Özen'in de katkısıyla söz konusu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye çapında 53 üniversitenin seramik ve cam bölümleri ile meslek yüksek okullarından 240 akademisyenin katılımıyla sergiyi hazırladıklarını aktaran Feyzoğlu, "Serginin geliri 76 seramik ve cam bölümü öğrencisinin birkaç aylık yemek bursu olarak kullanılacak. İnşallah amacımıza ulaşırız." dedi.

Sergi, 24 Şubat'a kadar gezilebilecek.