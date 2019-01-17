Öğretim Görevlilerine Yönelik Şiddet İçin Eylem Planı Oluşturulacak

Erzincan
Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi öğretim görevlilerine dönük şiddetin önlenmesi ve azaltılması maksadıyla strateji ve eylem planı oluşturulmasına yönelik bir çalışma başlattı.
Üniversite ortamlarındaki şiddet ile mücadelede il eylem planının oluşturulması ve buna yönelik eğitimlerin planlanarak eğitim öğretim yılı içerisinde uygulanması adına Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu ve diğer emniyet ile jandarma yetkileriyle bir araya geldi.
Son zamanlarda ülke genelinde tırmandığı görülen akademisyenlere yönelik öldürmeye varan şiddet sorunlarını önlemek için yapılacak bilimsel ve sosyal çalışmalar ile şiddetin nedenini ortaya çıkarabilmek ve engelleyebilmek için gerçekleşen her olayın detaylı tahlilinin yapılması, olayın ortaya çıkışı, şiddet boyutuna varan öğrenci akademisyen ilişkilerinin sınıflandırılması, olayın şiddet boyutuna varmadan önce geçirdiği süreç, şiddet olayının meydana gelme aşaması ve sonrasında yaşananların ortaya konulmasının kararlaştırıldığı toplantıda ayrıca tüm öğretim görevlilerinin öğrenci ilişkileri ve sağlıklı iletişim konusunda hizmet içi eğitimden geçirilmeleri, üniversitede bulunan bütün fakültelerin belirleyecekleri irtibat personeli vasıtasıyla, öğrenci öğretim görevlisi arasında yaşanan ve sonucunun önceki örneklerinden yola çıkarak şiddete varabileceği düşünülen her olayın günlük olarak üniversite yönetimine ve kolluk kuvvetlerine iletilmesi, hem öğrencinin hem de öğretim görevlisinin olayın sürecini iyi yönetebilmeleri için psikolojik destek de içeren bir rehabilitasyona alınarak olayın uhulet ve suhulet içinde çözüme kavuşturulmasının şiddete karşı izlenecek yöntem olması konusunda görüş birliğine varıldı.
Vali Ali Arslantaş, bu anlamda stratejik eylem planının; belirlenmiş aksaklıkların çözüme kavuşturulacağı ve çağdaş eğitim ve öğretim uygulamalarının bilimsel yönleriyle başarıyla yürütüleceğine inandığını aktararak, geleceğin teminatı olan çocukların; kendileri ve çevreleri ile uyumlu, başarılı, üretken ve mutlu bireyler olarak yaşama hazırlayan, toplumun tüm kesimleriyle bilgi ve birikimlerini paylaşarak örnek davranış sergileyen akademisyenlerinde, bu çalışmada güvenli bir eğitim-okul ortamı oluşturulması konusunda özveri ile katkıda bulunabileceklerine inandığını ifade etti.
Rektör Prof. Dr. Levent ise Vali Ali Arslantaş'ın bu alanda göstermiş olduğu ilgi ve alakasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini iletti. - ERZİNCAN