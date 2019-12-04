Son Dakika Haberleri: Öğretim görevlisi 5'inci kattan atlayarak canına kıydı
Son Dakika 3. Sayfa Öğretim görevlisi 5'inci kattan atlayarak canına kıydı - Son Dakika

Öğretim görevlisi 5'inci kattan atlayarak canına kıydı

6 saat önce

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi görev yaptığı binanın 5 katından atlayarak canına kıydı.

Öğretim görevlisi 5'inci kattan atlayarak canına kıydı, System.String[]

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi görev yaptığı binanın 5 katından atlayarak canına kıydı. Akademik kariyeri başarılarla dolu olan genç akademisyenin neden intihar ettiği henüz bilinmiyor.


Edinilen bilgiye göre, Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsündeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasının en üst katından kendini boşluğa bırakan Tıbbı Hizmetler ve Teknikleri Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı öğretim görevlisi Dr. Güneş Günay Sezer (35) beton zemine çakıldı. Öğrencilerin ve diğer çalışanların haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan öğretim görevlisinin hayatını kaybettiği belirlendi.


Cumhuriyet Savcısı incelemesinin ardından akademisyenin cansız bedeni otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Akademik hayatında birçok ödül alan akademisyenin mesai arkadaşları ve öğrencileri gözyaşlarına hakim olamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Üniversite başsağlığı ilanı yayınladı


Öte yandan yaşanan olay sonrası Bartın Üniversitesi Rektörlüğü başsağlığı ilanı yayınlayarak, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öğretim görevlisi koca, gece yarısı evin dışına çağırdığı eşini bıçaklayarak öldürdü
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EŞİNİ 17 KEZ BIÇAKLADI Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı 15 yaşındaki lise öğrencisi, 3 gün boyunca cinsel istismara uğradı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 00:48:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretim görevlisi 5'inci kattan atlayarak canına kıydı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]