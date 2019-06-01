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Öğretim görevlisi ayağını yürüyen merdivene sıkıştırdı

50 dakika önce

Öğretim görevlisi ayağını yürüyen merdivene sıkıştırdıKARABÜK - Karabük'te 34 yaşındaki öğretim görevlisi yürüyen merdivene ayağını sıkıştırması sonucu yaralandı.

Öğretim görevlisi ayağını yürüyen merdivene sıkıştırdı
KARABÜK - Karabük'te 34 yaşındaki öğretim görevlisi yürüyen merdivene ayağını sıkıştırması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan Fatma Y. Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde bulunan üst geçitten indiği sırada ayağını yürüyen merdivene kaptırdı. 34 yaşındaki kadının bağırışlarını duyan çevredeki vatandaşlar hemen yürüyen merdiveni durdu. Sıkışma sonucu ayağından yaralanan öğretim görevlisi kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Başkan Vergili, öğretim görevlisine aracını tahsis etti
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'de hastanede Fatma Y.'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Tedavisine İstanbul'da devam edilmesini isteyen Öğretim görevlisi Fatma.Y.'ye Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, makam aracı olarak kullandığı kendi otomobilini tahsis etti.
Öğretim görevlisi ayağını yürüyen merdivene sıkıştırdı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:17 Kaynak: İHA
Rafet Vergili, Karabük, 3. Sayfa
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