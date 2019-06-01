Öğretim görevlisi ayağını yürüyen merdivene sıkıştırdı
50 dakika önce
Öğretim görevlisi ayağını yürüyen merdivene sıkıştırdıKARABÜK - Karabük'te 34 yaşındaki öğretim görevlisi yürüyen merdivene ayağını sıkıştırması sonucu yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:17 Kaynak: İHA
Öğretim görevlisi ayağını yürüyen merdivene sıkıştırdı
KARABÜK - Karabük
'te 34 yaşındaki öğretim görevlisi yürüyen merdivene ayağını sıkıştırması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan Fatma Y. Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde bulunan üst geçitten indiği sırada ayağını yürüyen merdivene kaptırdı. 34 yaşındaki kadının bağırışlarını duyan çevredeki vatandaşlar hemen yürüyen merdiveni durdu. Sıkışma sonucu ayağından yaralanan öğretim görevlisi kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Başkan Vergili, öğretim görevlisine aracını tahsis etti
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili
'de hastanede Fatma Y.'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Tedavisine İstanbul
'da devam edilmesini isteyen Öğretim görevlisi Fatma.Y.'ye Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, makam aracı olarak kullandığı kendi otomobilini tahsis etti.
Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu
Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu
Yasak aşk yaşadığı kuzeninin kocasını öldüren sanığa iyi hal indirimi
Minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden Aysel öğretmen son yolculuğuna uğurlandı