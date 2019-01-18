Son Dakika Haberleri: Öğretim Görevlisi Fetö'dan Tutuklandı

Öğretim Görevlisi Fetö'dan Tutuklandı

1 saat önce

ISPARTA'da FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim görevlisi Ö.F.Ç. tutuklandı.

Öğretim Görevlisi Fetö'dan Tutuklandı, System.String[]
ISPARTA'da FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim görevlisi Ö.F.Ç. tutuklandı. 

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında SDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Ö.F.Ç., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ö.F.Ç., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adliyede sulh ceza hakimliğince 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan tutuklandı. - Isparta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:53 Kaynak: DHA

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