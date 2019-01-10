Son Dakika Haberleri: Öğretim Görevlisi, Futbol Maçında Kalp Krizinden Öldü

Öğretim Görevlisi, Futbol Maçında Kalp Krizinden Öldü

2 saat önce

TUNCELİ Munzur Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Cemal Diribaş (46) arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Öğretim Görevlisi, Futbol Maçında Kalp Krizinden Öldü, System.String[]
TUNCELİ Munzur Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Cemal Diribaş (46) arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksek Okulu'nda Büro Yönetimi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Cemal Diribaş dün saat 22.00 sularında Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada arkadaşları ile futbol maçı yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere düştü. Arkadaşlarının ilk müdahaleyi yapmasından sonra olay yerine çağrılan acil servis görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Diribaş, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste kalp masayı yapılan Diribaş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Evli ve 1 kız çocuğu babası Diribaş'ın ölümüyle Munzur Üniversitesi yasa boğuldu.

- Tunceli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:12 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Spor Yorumcusu Ali Ece: Liverpolllu Lovren Ölmesin ama Sürünsün, Futbol Oynayamasın Fetö'nün Futbol Yapılanması Davası: Emre Belözoğlu Hakkında Fetö Soruşturması Yürütülüyor

Emre Belözoğlu Hakkında FETÖ'den Soruşturma Olduğu Ortaya Çıktı Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 14:26:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretim Görevlisi, Futbol Maçında Kalp Krizinden Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]