Öğretim görevlisi, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu - Son Dakika
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Öğretim görevlisi, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu

6 saat önce

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan Hüseyin Haluk Şengezer, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Öğretim görevlisi, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu, System.String[]

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan Hüseyin Haluk Şengezer, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından Ankara'ya giden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Haluk Şengezer, burada öksürük ve ateş şikayetiyle GATA'ya gitti. Şengezer'in, burada yapılan testlerin ardından koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Hastalık ve saptanması sürecini sosyal medya hesabından paylaşan Şengezer, hastaneye yatırıldığını açıkladı.Şengezer'in görev yaptığı Bor Meslek Yüksek Okulu ve Bor Halil Zöhre Ataman Yüksek Okulu,  yetkililer tarafından dezenfekte edildi. Öte yandan personele de 14 gün izin verildiği öğrenildi.


Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:30 Kaynak: DHA

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