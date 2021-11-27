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KASTAMONU - Öğretim görevlisi Saltuklu Kanyonu'nun tanıtımı için soğuk havada yüzdü - Son Dakika

KASTAMONU - Öğretim görevlisi Saltuklu Kanyonu'nun tanıtımı için soğuk havada yüzdü

27.11.2021 12:06

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, Araç ilçesinde bulunan Saltuklu Kanyonu'nun tanıtımı amacıyla soğuk havada yüzdü.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, Araç ilçesinde bulunan Saltuklu Kanyonu'nun tanıtımı amacıyla soğuk havada yüzdü.

Haberal, bölge halkı tarafından "saklı cennet" ve "Cibiş Kanyonu" olarak adlandırılan kanyonunun tanıtımına katkı sunmak amacıyla bir grup doğasever ve öğrenciyle bölgeye geldi.

Haberal, AA muhabirine, Saltuklu köyünde bulunan güzide ve keşfedilmeyi bekleyen kanyonu keşfe çıktıklarını söyledi.

Doğa sporlarında bölgeyi ön plana çıkarmayı amaçladıklarını belirten Haberal, "Kanyonda yüzmek, kanyon üzerinden geçmek, kaya tırmanışları ve çeşitli etkinlikler yapacağız. Rafting şeklinde kano gezileri düzenleyeceğiz. Burası birçok alternatif doğa sporlarının gerçekleştirileceği bir alandır. İlk etapta yüzmeyle başlayacağız. Eksi 3 derecede suya dalacağız." dedi.

Bölge hakkında bilgi veren Haberal, "Kanyonda eski tarihlerden kalma duvarlar var, sanki sur şeklinde örülmüş, inanılmaz, büyüleyici bir vahşi coğrafyadayız. Dar bir boğaz var, yukarıda kanyon inanılmaz şekilde devam ediyor. Su sporlarının yapılacağı bir alan, dar bir geçit var ama botlarla geçilebilir. Çok güzel kaya oluşumları mevcut. Kanyondaki suyun rengarenk, mevsimine göre yeşile ve maviye döndüğü biliniyor. İnanılmaz berrak bir suyu var." ifadesini kullandı.

Alanı keşfetmeye gelen doğaseverlerden Araç Devlet Hastanesinde görevli diş hekimi İpek Cebeci de bölgeye hayran kaldığını anlattı.

Haberal daha sonra kanyonda bir süre yüzdü.

KASTAMONU - Öğretim görevlisi Saltuklu Kanyonu'nun tanıtımı için soğuk havada yüzdü
KASTAMONU - Öğretim görevlisi Saltuklu Kanyonu'nun tanıtımı için soğuk havada yüzdü
KASTAMONU - Öğretim görevlisi Saltuklu Kanyonu'nun tanıtımı için soğuk havada yüzdü
KASTAMONU - Öğretim görevlisi Saltuklu Kanyonu'nun tanıtımı için soğuk havada yüzdü

Kastamonu Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Turizm Fakültesi, Tragger, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Öğretim görevlisi Saltuklu Kanyonu'nun tanıtımı için soğuk havada yüzdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: KASTAMONU - Öğretim görevlisi Saltuklu Kanyonu'nun tanıtımı için soğuk havada yüzdü - Son Dakika
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