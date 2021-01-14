Öğretim görevlisinden tepki çeken sözlere Rektörlükten açıklama - Son Dakika

Öğretim görevlisinden tepki çeken sözlere Rektörlükten açıklama

KARABÜK - Karabük Üniversite, peçe ve çarşaflılar hakkındaki söylemleri nedeniyle tepki çeken Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Devrim Ümit hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Karabük Üniversitesi'nde çalışan Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Devrim Ümit'in peçe ve çarşaf hakkında sarf ettiği sözler sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Ümit, online ders sırasında "Kılık kıyafet kanunu peçe ve çarşafı yasaklamıştır. Atatürk döneminde peçe ve çarşaf yasaktı. Şimdi maşallah peçelileri de görüyoruz, çarşaflıları da. Bir Allah'ın kulu da çıkıp demiyor Kılık Kıyafet Kanunu ne oldu? Ben çocukluk döneminde, gençlik döneminde hiç bunlara rastlamadım" ifadelerini kullandı. Kılık ve kıyafet konusunda ayrıştırıcı ve ötekileştirici dil kullandığı belirtilen Ümit'e çok sayıda kişi tepki gösterdi.

"Ötekileştirme kabul edilemez"

Olayın yaşanmasının ardından Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Dünyanın 90 farklı ülkesinden 10 bin uluslararası öğrenciyi bünyesinde barındıran, farklılıkları bir zenginlik kabul ederek bir arada yaşama kültürüne sahip olan bir üniversiteyiz. Karabük Üniversitesinde hiçbir bireyin kılık kıyafetinden, düşüncesinden ve yaşama biçiminden dolayı ötekileştirilmesi kabul edilemez" denildi.

Açıklamada, öğretim görevlisi hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.