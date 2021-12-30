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Öğretim görevlisinin başörtüsü sorusu tepkilere sebep oldu - Son Dakika

Öğretim görevlisinin başörtüsü sorusu tepkilere sebep oldu

30.12.2021 17:23

Ankara Üniversitesi'nde bir öğretim görevlisinin ders esnasında başörtülü öğrenciye "Başörtüsünü neden takıyorsunuz? Neden farz? Başörtülü biri anlatsın" dediği iddiası sonrası, kampüs öğrencileri prostestoda bulundu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde bir öğretim üyesinin ders esnasında başörtülü öğrenciye "Başörtüsünü neden takıyorsunuz? Neden farz? Başörtülü biri anlatsın" dediği iddia edildi. Öğretim üyesinin sözleri üzerine Cebeci Kampüsü öğrencileri öğretim görevlisini protesto ederek basın açıklamasında bulundu.

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"KİMSE DİNİ İNANÇ VE KANAATLERİNDEN DOLAYI SUÇLANAMAZ"

Yapılan açıklamada, gösterilen davranışın hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını, insan hakları ilkesine aykırı olduğunu söyleyen öğrenci sözcüsü Yusuf Ozan, "Anayasanın 24. maddesinde yer alan 'Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.' 'Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.' hükümleri yaşanan olayın hangi boyutlarda haksızlığa yol açtığının ispatı niteliğindedir. İnsan haklarını ve hukuku çiğneyen kişinin akademisyen sıfatıyla mülkiye kürsülerinde eğitim veriyor olması durumun vahametini ortaya koymaktadır. Cumhuriyetin ve demokrasinin, ulusal bütünlüğün ve iç barışın temel değeri olan 'laiklik' ilkesi zedelenmiş; Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in temel değerleri ayaklar altına alınmıştır" dedi.

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Ankara Üniversitesi, Protesto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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